هل يُؤجل السوبر كلاسيكو بين البوكا وريفر بليت ؟.. الأرصاد الأرجنتينية تجيب









كشفت الارصاد الأرجنتينة عن مصير إقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وفريق ريفيربليت والتي من المقرر لها أن تقام يوم الأربعاء في الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.





وأشارت الارصاد باستقرار الأجواء بعد الظهيرة (بالتوقيت المحلي) وذلك بعد الهطول الغزير للمطر طوال فترة الصباح على أرضية ملعب الريفيربليت، حيث كان اللقاء مهددا بالتأجيل.





وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة.





حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو بالنهاية، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.