مي عمر تتعاقد مع سارة الطباخ لإدارة أعمالها الفنية

تعاقدت الفنانة مي عمر، مع الدكتورة سارة الطباخ، المالكة لشركة "ايرث برودكشن"، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عدد من السيناريوهات لأختيار أفضلها خلال الفترة القادمة، وتم توقيع العقد في مكتب المحامي الشهير حسام السنهوري بالزمالك.





مي أكدت عقب توقيعها علي العقد: "أشعر بالسعادة لتوقيعي مع سارة الطباخ، وبيننا تفاهم كبير، وأعتقد أننا سنقدم أعمال متميزة".





اما سارة الطباخ تؤكد: "مي نجمة متألقة وسعيدة بانضمامها إلي شركة ايرث برودكشن وأعتبرها إضافة قوية جدًا.





يذكر أن آخر أعمال مي مسلسل "ولد الغلابة"، الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، كما تألقت بإطلالات متميزة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.



