ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"القاهرة للدراسات": متوقع إضافة 5 مليون مواطن للتموين الشهور المقبلة (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
Advertisements
القاهرة للدراسات: متوقع إضافة 5 مليون مواطن للتموين الشهور المقبلة (فيديو)
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة االمصرية مهتمة جدا بدعم المواطنين، سواء أكان دعم سلعي أو نقدي، حيث تصل تكلفة منظومة الدعم في مصر إلى نحو 328 مليار جنيه.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن 28% من إيرادات الدولة موجه إلى قطاع الدعم، حيث تطورت منظومة الدعم التمويني في مصر بشكل كبير جدا آخر 5 سنوات.

وأوضح "السيد"، أن حجم الدعم المقدم إلى السلع التموينية كان يقدر بنحو 31 مليار جنيه في 2014، أما الآن فوصل حجم الدعم إلى أكثر من 89 مليار جنيه الآن، أي هناك زيادة في قيمة الدعم المقدم بنحو 60 مليار جنيه في غضون 5 سنوات، وهذا يعني أن هناك توسعة للقاعدة التي تحصل على الدعم.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منظومة الدعم يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن، ومتوقع إضافة 5 مليون مواطن خلال الشهور القادمة بعد فتح باب ضم المواليد، منوها بأن الدعم المقدم لطبقة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل زادت بنحو 30% خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقد أعلنت وزارة التموين إعادة ضم 1،8 مليون مواطن على البطاقات التموينية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مواليد جدد القاهرة للدراسات التموين اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status