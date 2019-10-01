مي عمر تتعاقد مع سارة الطباخ لإدارة اعمالها الفنية
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:35 م
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تعاقدت الفنانة مي عمر، مع الدكتورة سارة الطباخ، المالكة لشركة "ايرث برودكشن"، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عدد من السيناريوهات لأختيار أفضلها خلال الفترة القادمة، وتم توقيع العقد في مكتب المحامي الشهير حسام السنهوري بالزمالك.
مي أكدت عقب توقيعها علي العقد: "أشعر بالسعادة لتوقيعي مع سارة الطباخ، وبيننا تفاهم كبير، وأعتقد أننا سنقدم أعمال متميزة".
اما سارة الطباخ تؤكد: "مي نجمة متألقة وسعيدة بانضمامها إلي شركة ايرث برودكشن وأعتبرها إضافة قوية جدًا.
يذكر أن آخر أعمال مي مسلسل "ولد الغلابة"، الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، كما تألقت بإطلالات متميزة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.
وقالت "مي"، من خلال برنامج "Etبالعربي" المُذاع عبر فضائية Mbc: "حاليًا يوجد مشروع سينمائي ولكنه حتى الآن في مرحلة التحضيرات، وهو فيلم مختلف كثيرًا لأنه لايت كوميدي ومن إخراج سامح عبد العزيز".
يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، السينمائية هو فيلم "آخر ديك في مصر"، الذي عُرض عام 2017، وكانت أحداثه تدور حول علاء الديك موظف في بنك، لكنه يكره النساء منذ الصغر ويتجنب أية معاملات مع نساء عائلته، وعندما يتوجه مع رجال عائلته لرحلة نيلية، يموت جميع رجال العائلة فيما عداه، واﻵن عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن شؤون عائلته التي صارت جميعها من النساء فقط بما أنه قد بات الرجل الوحيد في العائلة.
يُذكر أن فيلم "آخر ديك في مصر" من بطولة: محمد رمضان، مي عمر، هالة صدقي، إنتصار، ليلى عز العرب، دينا، إنجي وجدان، ملك قورة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
وفي سياق آخر أكدت أنها ستشارك بالسباق الرمضاني لعام 2020، ولكن بعيد عن زوجها المخرج محمد سامي، مؤكدة أنها تعمل مع زوجها في حالة إن كان الدور مناسب لها.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر التليفزيونية هو مسلسل "ولد الغلابة" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وكانت أحداثه تدور حول رجل صعيدي يُدعى عيسى يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً لدى ضاحي، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين ضاحي.
يُذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة: أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، ريم سامي، صفاء الطوخي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.
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