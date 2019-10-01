أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا للقاء إنتر ميلان وميسي يطالب بضم نجم أتلتيك بلباو وفالفيردي يرد على أنباء رحيله

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني، وأبرزها قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة انتر ميلان غدا الاربعاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2019:-





عاجل - حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان





حسم المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، موقف الثنائي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي من المشاركة في مباراة الغد امام إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وحصل الثنائي ديمبلي وليونيل ميسي على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة انتر ميلان الإيطالي غدًا.





وضمن قائمة برشلونة :-





حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو





خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، جونيور فيربو، توديبو





خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آلينيا، سيرجي روبيرتو، فيدال، آرثر، فرانكي دي يونج





خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، ديمبيلي، بيريز





واستبعد فالفيردي 3 لاعبين من قائمة برشلونة لمواجهة انتر ميلان هم، صامويل أومتيتي، وجوردي ألبا، وانسو فاتي، بسبب الإصابة.





فالفيردي يرد بقوة على أنباء رحيله عن برشلونة





أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني بأنه لا يشعر بالخطر من اقتراب رحيله عن تدريب الفريق أو شكوك حوله من الإدارة وشدد على تواجد ثقة داخل الفريق.





وقال فالفيردي في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان غدًا الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا:"لا اشعر بأنني في خطر أو أن هناك شكوك حولي من الإدارة، الجميع يقف على أرض صلبة وهناك ثقة داخل الفريق".





وأضاف:"مباراة إنتر ميلان صعبة ولكن لا ضغوط علينا، الهدف دائماً هو أن نتصدر مجموعتنا في دوري الأبطال ولذلك علينا البحث عن الانتصار خارج الديار".





واخاتم فالفيردي تصريحاته قائلاً:"جميع الفرق تريد التأهل وتصدر المجموعة وهو ما يصعب الأمور علينا ولكننا نملك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على الفوز والتأهل من دور المجموعات".





وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل سئ في المباريات الماضية.





وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.





يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





مفاجأت كبري في قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال





اختار إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني 20 لاعبًا في قائمة الفريق الكتالوني، استعدادًا للمواجهة النارية المرتقبة أمام فريق انتر ميلان والمقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت قائمة برشلونة عودة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تعافيهما من الإصابة، بينما يفقد الفريق الكتالوني جهود عدد من اللاعبين أبرزهم أنسو فاتي، وجوردي ألبا، وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة.





وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو





خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، جونيور فيربو، توديبو





خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آلينيا، سيرجي روبيرتو، فيدال، آرثر، فرانكي دي يونج





خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، ديمبيلي، بيريز





ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله سلبيًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أنسو فاتي نجم برشلونة





فاجئ خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أنسو فاتي نجم برشلونة الاسباني بعرض يخص مستقبله الكروي خلال الفترة القادمة.





وذكر الصحفي الشهير ماركوس بينيتو أن خورخي مينديز تواصل مع والد انسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني، واقترح عليه تمثيل اللاعب وأن يصبح وكيل أعماله خلال الفترة القادمة، وهذا الاقتراح قد يؤدي لتطورات كبيرة في مستقبل اللاعب الشاب في المرحلة القادمة خاصة وأن "مينديز" واحد من أفضل الوكلاء في العالم.





وجاء عرض "مينديز" على أنسو فاتي نجم برشلونة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة مع برشلونة، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في الدوري الاسباني ونجح في احراز هدفين في شباك أوساسونا وفالنسيا.





ويغيب "فاتي" عن مباريات برشلونة في الوقت الحالي بسبب الإصابة، ولم يتحدد بعد موعد عودته للملاعب.





صفقة نارية.. برشلونة يُحدد بديل لويس سواريز





تخطط إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في الفترة القادمة، ليكون بديلًا للأورواجوياني لويس سواريز والذي تقدم سنه بشكل كبير، فضلا عن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.





وذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع كرزيستوف بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي، ليكون بديلًا للأورجواياني لويس سواريز (32 عامًا)، لتدعيم خط هجوم البرسا في الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة قد يتحرك بشكل رسمي للتفاوض مع إدارة ميلان الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم الشاب (24 عامًا)، خاصة وأن عقد اللاعب مع الروسونيري ممتد حتي عام 2023.





وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم البولندي "بياتيك" خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وانضم بياتيك لميلان في يناير الماضي قادماً من جنوى الإيطالي مقابل 35 مليون يورو،وسجل 13 هدفاً في 27 مباراة مع الروسونيري في الموسم الماضي، ليلفت إليه أنظار نادي برشلونة، والذي سيبذل جهودًا كبيرة لضمه الشتاء المقبل، للاستفادة من الإمكانيات الفنية للاعب بالإضافة لصغر سنه.





صدمة قوية.. برشلونة يفقد جهود 3 لاعبين أمام انتر ميلان





كشف ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن أنباء سيئة للفريق الكتالوني قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق انتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لعا غدًا الأربعاء.





وأعلن "فالفيردي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم، غياب الثلاثي أنسو فاتي، وجوردي ألبا، وأومتيتي، عن مباراة انتر ميلان غدًا الأربعاء في ثاني مباريات الفريق الكتالوني في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.





كما أكد المدرب الاسباني أن موقف الثنائي عثمان ديمبلي، وليونيل ميسي من التواجد في قائمة مباراة انتر ميلان سيتحدد اليوم وفقًا لموقف اللاعبين من تدريبات اليوم، مؤكدًا أنه لن يخاطر بالدفع بأحدهما إلا إذا كان جاهزًا بشكل تام.





وعن تواجده مع برشلونة قال: " أنا مرتاح هنا، أشعر أنني في مكاني، يجب علينا نحن المدربون أن نتعامل مع ضغط المباريات والنتائج والصحافة، أشعر بأنني بحالة جيدة".





وأتم تصريحاته: " على المدرب ان يتعامل مع العديد من الامور ، اللاعبين والضغط والصحافة و غيرها ، الامور تصبح افضل حين تفوز ، انا اشعر اني مرتاح وبحالة جيدة".





ميسي يُرشح صفقة سوبر للإنضمام لبرشلونة





كشف تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة يواصل البحث عن التعاقد مع مدافع سوبر لتدعيم خط دفاعه والذي يعاني بشكل كبير بالموسم الحالي، ويواجد عدة خيارات متاحة أمام النادي الكتالوني للتعاقد مع أحدهم.





وذكرت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن نادي برشلونة كان يستهدف التعاقد مع فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيل اللاعب، وقام بتمديد تعاقده مؤخرًا مع النادي الإنجليزي ليخرج من حسابات البرسا.





ويرشح الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب أوناي نونيز مدافع فريق أتليتك بلباو،للإنضمام لنادي برشلونة وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار بالدوري الاسباني.





وأشارت الصحيفة الاسبانية أن من الخيارات المتاحة أمام برشلونة أيضًا لتدعيم خط دفاع الفريق، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، ولكن لن يفرط النادي الإيطالي في خدمات اللاعب بسهولة، وبالتأكيد سيحاول تحقيق أكبر مكاسب مالية من وراء بيعه.





فالفيردي: مواجهة إنتر ميلان مُعقدة.. وهذا موقف ميسي من المشاركة في المباراة





وصف الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مواجهة فريقه غدًا أمام إنتر ميلان بالمعقدة.





ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"إنتر ميلان يعتزمون اللعب من الخلف وقد بدأوا موسمهم بشكل مذهل وستكون مُباراة معقدة".





وأضاف :"كانت بداية الإنتر مذهلة لهذا الموسم، نحن نتوقع لعبة صعبة ومعقدة أمامهم".





وزاد :" لا أعرف إذا كان يمكن الاعتماد على ميسي وديمبلي غدا، وسيتحدد موقفهما من المشاركة في المباراة عقب تدريب اليوم.





وتابع :"أنسو وجوردي ألبا وأومتيتي مصابون ولن يتواجدوا معنا في مباراة الغد".





وعن التصريحات المثيرة لمدافع الفريق بيكيه قال فالفيردي :"علينا التركيز على ما لدينا، لدينا أهداف كبيرة في الدوري والأبطال ، علينا أن نستمر بغض النظر إن كانت الخلافات من الخارج أو الداخل".





وأشار :"لن نخاطر بميسي وسنرى موقفه عقب تدريبات اليوم، نأمل أن يتواجد معنا".





وعن كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو برشلونة قال فالفيردي : "لا أحد سعيد أبدًا عندما يتعرض اللاعبون للإصابة بهذه الطريقة المستمرة، والآن في بعض الحالات مثل ديمبلي".





واستطرد :"إنها أول مباراة نلعبها على أرضنا في دوري أبطال أوروبا. الفرق متكافئة ويجب أن نفوز لكي نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام".





وأوضح :"نحن نلعب على أرضنا ولكن لا نعرف من هو المرشح ، لكننا نريد الفوز".





وحول الحظوظ القوية لإنتر ميلان في اللقاء أجاب :"نحن موثوقون في ملعبنا بدوري الأبطال، أنا لا أهتم بالمفضل، إنه أمر سخيف".





وأتم حديثه بالرد على استمراره في تدريب برشلونة قائلا :"أنا مرتاح هنا، أشعر أنني في مكاني، يجب علينا نحن المدربون أن نتعامل مع ضغط المباريات والنتائج والصحافة، أشعر بأنني بحالة جيدة".





زلزال في برشلونة بسبب محامي نيمار





نشب صراع بين خوان دي ديوس كريسبو محامي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع نادي برشلونة الإسباني.





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن كريسبو رفع قضية ضد برشلونة للحصول على حقوق أريدو بريدا، المستشار الرياضي السابق لبرشلونة، بداعي أن الأخير تم إنهاء عقده بطريقة غير عادلة.





وكان خوان دي ديوس كريسبو هو من تكفل بإيداع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، ليرحل إلى سان جيرمان في صيف 2017.





ويطالب بريدا بالحصول الأموال المنصوص عليها في عقده مع برشلونة، والذي كان يتبقى فيه 3 سنوات.





يذكر أن برشلونة جدد ارتباطه مع بريدا لمدة 5 سنوات في عام 2017، قبل أن يتم إنهاء العقد في الصيف الماضي.



