لاتذهبوا بعيدا.. 5 لقاءات نارية لرونالدو ويوفنتوس في أكتوبر

ينتطر نادى يوفنتوس الإيطالى عدة مباريات هامة فى شهر أكتوبر الجاري على مستوي بطولة الدوري الإيزالى الذى يحمل لقبه المواسم السابقه، ويسعي ماوريسيو ساري المدير الفنى للسيدة العجوز فى إثبات نفسه خلال الموسم الأول بالفوز بلقب الدوري أو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ويقدم الفجر الرياضي مباريات يوفنتوس الإيطالى خلال شهر أكتوبر الجاري.





يوم 6 أكتوبر يستضيف نادى انتر ميلان على ملعبه يوفنتوس الإيطالي ضمن مباريات الجولة السابعه من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام التاسعه إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة.





ثم يوم السبت 19 أكتوبر يستضيف يوفنتوس على ملعبه نظيره بولونيا ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورىالإيطالى، فى تمام التاسعه إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة.





ثم يوم الثلاثاء 22 أكتوبر يستضيف يوفنتوس نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي على ملعبه ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا الساعه التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة.





ثم يوم السبت 26 أكتوبر يستضيف ليتشي نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الدوري الإيطالي، فى تمام الثالثة عصراً.





يوم الأربعاء 30 أكتوبر يستضيف يوفنتوس نظيره جنوه ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الإيطالى فى تمام العاشرة مساءاً.





ويحتل اليوفي المركز الثانى ببطولة الكالتشيو برصيد 16 نقطة خلف المتصدر انتر ميلان برصيد 18نقطة.