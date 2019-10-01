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عاجل.. تسريب جديد لقيادي إخواني يصف الشعب المصري بألفاظ خارجة (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:39 م
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عاجل.. تسريب جديد لقيادي إخواني يصف الشعب المصري بألفاظ خارجة (فيديو)
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كساب أحمد
 
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نشر الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، تسريبًا لبهجت صابر، قائد مليشيات الإخوان في نيويورك، وهو يسب الشعب المصري بأفظع الألفاظ. 

وقال بهجت صابر، قائد مليشيات الإخوان في نيويورك، مهاتفًا شخصًا غير معروف، قائلًا: "الدولة قامت بنقل سكان العشوائيات في الدويقة إلى حي الأسمرات، نقلت 10آلاف من حيوان من حيوانات مصر لحي الأسمرات، وكل واحد خد شقة بالعفش بتاعها". 

من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قام بافتتاح حي الأسمرات، شدد على عدم جرح مشاعر المواطنين عند نقلهم إلى المجتمعات الجديدة بدلًا من العشوائيات التي كانوا يقطنون بها، معقبًا: "الرئيس دائمًا كان يردد مقولة أوعوا تهينوا الناس، أو تجرحوهم هما يستحقوا معيشة جيدة، بينما جماعة الإخوان الإرهابية، تقوم بسب الشعب المصر بأحط الألفاظ".

ولفت إلى أن تويتة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن متابعته إجراءات تنقية بطاقات التموين تدل على حرصه على هزيمة أي تقصير في مؤسسات الدولة، ومن ثمار توجيهات الرئيس عودة 1.8 مواطن لبطاقات التموين، معقبًا: "الفترة المقبلة ستشهد علاج حيوي وحاسم للكثير من الأزمات، بحيوية أكبر".

وأشار إلى أن قيام الدولة بحل بعض الأزمات التي حدث، يدل على حيوية مؤسسات الدولة، للتعامل مع مشاكل المواطنين، معقبًا: "الدولة هزمت دعاة الفوضى هزيمة سحيقة، وكما هزمت الدولة الإخوان والإرهاب تعمل على هزيمة التقصير في مؤسسات الدولة".
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