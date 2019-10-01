زيدان: التعادل مع كلوب بروج نتيجة سيئة.. وتلقينا هدفين "مضحكين"

علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على تعادل فريقه مع كلوب بروج البلجيكي 2-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.





وقال "زيدان" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد قدمنا شوط أول سيئ. دخلنا المباراة بشكل سيء للغاية. الشوط الثاني كان مختلفا ، دخلنا مع موقف آخر. أظهرنا رد الفعل".





وأضاف: "في كرة القدم عليك التركيز من الدقيقة الأولى، إن الهدفين الذين تلقيناهما مُضحكان. لم نكن مركزين نهائياً".





وتابع تصريحاته: " النتيجة سيئة ولكن رد الفعل جيدة. لا يمكننا أن نكون سعداء".





وواصل: "أننا لا نأخذ بعض المنافسين على محمل الجد؟ لا ... الهدفان اللذان تلقيناهما مُضحكان ، لكن يمكن أن يحدث ذلك".





وأضاف: "بين الشوطين تحدثنا أننا نملك 45 دقيقة لتغيير ذلك ، كان هناك ردة فعل من الفريق وكنا نريد الفوز بالنقاط كاملة".





وتحدث عن خروج "كورتوا" قائلا:" كورتوا كان ليس على ما يُرام ولم يتمكن من لعب الشوط الثاني".





وتابع حديثه: " كورتوا وأريولا هما حارسا ريال مدريد. يمكن للجميع أن يقولوا رأيهم".





وعن قلقه بشأن حال كورتوا؟ قال: " يمكننا إلقاء اللوم على كورتوا ، لكننا جميعًا هنا. أنا الأول. أنا المسؤول الأول".





وأختتم تصريحاته: "خاميس وبيل مُصابان. هنا جميع اللاعبين ضروريين، نحن لا نريد المخاطرة، انظر اليوم ، لقد أصيب ناتشو ، كورتوا أيضًا ، ولكن اصابة كورتوا بدرجة أقل".



