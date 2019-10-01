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زيدان: التعادل مع كلوب بروج نتيجة سيئة.. وتلقينا هدفين "مضحكين"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:35 م
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زيدان: التعادل مع كلوب بروج نتيجة سيئة.. وتلقينا هدفين مضحكين
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علاء خليف
 
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علق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على تعادل فريقه مع كلوب بروج البلجيكي 2-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال "زيدان" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد قدمنا شوط أول سيئ.  دخلنا المباراة بشكل سيء للغاية.  الشوط الثاني كان مختلفا ، دخلنا مع موقف آخر.  أظهرنا رد الفعل".

وأضاف: "في كرة القدم عليك التركيز من الدقيقة الأولى، إن الهدفين الذين تلقيناهما مُضحكان. لم نكن مركزين نهائياً".

وتابع تصريحاته: " النتيجة سيئة ولكن رد الفعل جيدة. لا يمكننا أن نكون سعداء".

وواصل: "أننا لا نأخذ بعض المنافسين على محمل الجد؟  لا ... الهدفان اللذان تلقيناهما مُضحكان ، لكن يمكن أن يحدث ذلك".

وأضاف: "بين الشوطين تحدثنا أننا نملك 45 دقيقة لتغيير ذلك ، كان هناك ردة فعل من الفريق وكنا نريد الفوز بالنقاط كاملة".

وتحدث عن خروج "كورتوا" قائلا:" كورتوا كان ليس على ما يُرام ولم يتمكن من لعب الشوط الثاني".

وتابع حديثه: " كورتوا وأريولا هما حارسا ريال مدريد.  يمكن للجميع أن يقولوا رأيهم".

وعن قلقه بشأن حال كورتوا؟ قال: " يمكننا إلقاء اللوم على كورتوا ، لكننا جميعًا هنا.  أنا الأول.  أنا المسؤول الأول".

وأختتم تصريحاته: "خاميس وبيل مُصابان.  هنا جميع اللاعبين ضروريين، نحن لا نريد المخاطرة، انظر اليوم ، لقد أصيب ناتشو ، كورتوا أيضًا ، ولكن اصابة كورتوا بدرجة أقل".

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