قرار الإقالة ينتظر زيدان!
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:34 م
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محمد مرعي
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قالت تقارير صحفية إسبانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قد أصبح مهدد بشكل كبير بالرحيل عن صفوف الفريق في الساعات المقبلة وذلك بعد تعادل الفريق المخيب للٱمال أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا
وأشارت التقارير الصحفية أن إدارة ريال مدريد سوف تعقد اجتماع طارئ صباح الأربعاء من أجل مشكلة الوضع الحالي للفريق ومن المتوقع أن يكون هناك قرار يخص مستقبل زين الدين زيدان مع النادي
يذكر أن ريال مدريد كان قد خسر لقاء الجولة الأولى أما باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة واليوم تعادل الفريق مع كلوب بروج ليصبح الفريق يملك نقطة واحدة بعد مرور جولتين؛ مما يجعله يواجه خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وكان زين الدين زيدان قد تحدث بعد نهاية مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا وأعرب عن إستياءه من مستوى فريقه في المباراة وعن عدم رضاه عن نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا حتى الأن.
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