أخبار ريال مدريد اليوم: رقبة زيدان في خطر وإحصائية تطيح بالريال خارج دوري الأبطال وبيريز يحدد المرشح لقيادة الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها مواصلة الملكي لمسلسل تراجع نتائجه وتعادله مع كلوب بروج في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بعد السقوط أمام بروج.. زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قريبًا من الرحيل عن تدريب الفريق الملكي، وذلك بعد التعادل المخيب مع كلوب بروج 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثانية من دوري أبطال اوروبا.

تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج 2-2 في دوري أبطال أوروبا، قد يدفع إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لاتخاذ قرار إقالة "زيدان" من تدريب الفريق بعد تراجع نتائج الفريق الملكي تحت قيادته في مختلف البطولات، وتأزم موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان ثم التعادل مع بروج اليوم.

وكان ريال مدريد تعادل سلبيًا ايضًا مع نادي أتليتكو مدريد في لقاء الديربي الذي جمع الفريقين منذ أيام قليلة.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين فقط بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه غرناطة وأتليتكو مدريد، بينما يتذيل الفريق مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة وحيدة.

ويعتبر ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام هوتسبير أقرب المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد، خاصة بعدما أكدت تقارير أن المدرب الأرجنتيني يفكر في الرحيل عن تدريب السبيرز بالفترة الحالية.





- ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع ميلان

يخطط نادي برشلونة الاسباني للتعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع "سوسو" مهاجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليكون بديلا للاعب ايسكو والذي تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يسعي لضم سوسو في صفقة تبادلية مع ميلان ينتقل بموجبها ايسكو لصفوف الفريق الإيطالي في يناير القادم.

ويحاول نادي ريال مدريد استغلال النتائج السيئة لفريق ايه سي ميلان في الفترة الأخيرة، ورغبة بعض لاعبيه الرحيل خلال الميركاتو القادم للتعاقد مع سوسو في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الملكي





- أبرزها الكلاسيكو.. 6 مواجهات نارية تنتظر ريال مدريد في شهر "أكتوبر"

ينتظر فريق ريال مدريد الاسباني عدة مواجهات قوية خلال شهر "أكتوبر" في مختلف البطولات، سواء الدوري الاسباني، أو دوري أبطال أوروبا، وستكون تلك المباريات حاسمة بشكل كبير في مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مع الفريق الملكي خاصة مع تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز مباريات ريال مدريد خلال شهر "أكتوبر" :-

1- ريال مدريد × كلوب بروج:

يفتتح فريق ريال مدريد مباريات شهر "أكتوبر" بمواجهة قوية أمام فريق كلوب بروج البلجيكي علي ملعبه "سانتياجو برنابيو"، في 1 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

2- ريال مدريد × غرناطة:

يستضيف ريال مدريد فريق غرناطة يوم 5 أكتوبر الجاري علي ملعبه "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الدوري الاسباني، والذي يتصدر ترتيبه حتي الآن برصيد 15 نقطة.

3- ريال مايوركا × ريال مدريد:

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني يوم 19 أكتوبر الجاري أمام فريق ريال مايوركا، علي ملعب الأخير.

4- جالاتا سراي × ريال مدريد:

سيكون ريال مدريد على موعد مع مواجهة نارية أمام فريق جالاتا سراي التركي على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

5- برشلونة × ريال مدريد:

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة نارية ضد غريمه التقليدي برشلونة في لقاء الكلاسيكو الاسباني على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الاسباني (الليجا)، وذلك يوم 26 أكتوبر الجاري.

6- ريال مدريد × ليجانيس:

يختتم فريق ريال مدريد مبارياته خلال شهر أكتوبر بمواجهة سهلة نسبيا في الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني ضد فريق ليجانيس يوم 30 أكتوبر الجاري





- مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يغدر بـ"كورتوا" ويخطط لضم حارس جديد

يخطط نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع حارس مرمي جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بسبب تراجع مستوي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال الموسم الحالي.

ريال مدريد كان قد استغني عن خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وأبقي على البلجيكي تيبو كورتوا حارسًا اساسيًا للفريق الملكي، وتعاقد مع أريولا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، ويري فلورنتينو بيريز أن الفريق في حاجة لحارس مرمي سوبر بعد تراجع مستوي "كورتوا" بالفترة الأخيرة.

وتلقي "كورتوا" انتقادات كبيرة بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف في مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في أول جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وحمله الجمهور جزء من مسؤولية الخسارة الفادحة للفريق الملكي بالمباراة.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الحارس يان أوبلاك حارس مرمي أتليتكو مدريد، بعد المستويات المبهرة التي يقدمها مع الأتليتي في الموسم الحالي، وتألقه في لقاء الديربي بالجولة السابعة، والذي انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويدرس "بيريز" التحرك بشكل رسمي للتعاقد مع "أوبلاك" من خلال كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد والمقدر بـ 100 مليون يورو، والتعاقد معه خلال الفترة القادمة.





- خطوة مفاجأة تمهد الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع خليفة "زيدان"

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني مهددًا بالرحيل عن النادي الملكي بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك دفع إدارة النادي للتحرك لتحديد بعض المرشحين لخلافة "زيزو" حال إقالته خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب توتنهام هوتسبيرز هو المرشح الأبرز لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد في المرحلة القادمة.

وكشفت صحيفة "دون بالون" عن خطوة مفاجئة من "بوتشتينو" تقربه بشدة من تدريب ريال مدريد حال الإطاحة بالفرنسي زيدان، حيث أعلن المدرب الأرجنتيني تفكيره في الرحيل عن السبيرز خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث يعتقد أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الإنجليزي.

واشارت الصحيفة الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد منح ماوريسيو بوتشتينو وعدًا بقيادة الفريق الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، ولكن لم يحسم النادي الملكي مستقبل "زيزو" حتي الآن، وقد يتحدد ذلك بناءًا على نتائج الفريق القادمة، فأي خسارة للفريق قد تطيح بالمدرب الفرنسي خارج الريال.





- "هازارد".. جلاكتيكو جديد أم صفقة وهمية ؟ (أرقام)

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أرقام النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مع فريق ريال مدريد الإسباني، منذ انضمامه إليه، خلال سوق الانتقالات الصيفية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كان من المتوقع من الرقم 7 "هازارد" في دربي مدريد أمام أتلتيكو يوم السبت، ان يقدم الكثير لكنه لم يصل إلى المستوى الذي توقعه الكثيرون على الرغم من تحمسه للمشاركة في المباراة.

وشارك هازارد في الديربي لمدة 77 دقيقة وحتى أخطر الكرات التي جاءت من الجهة اليسرى كانت من المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز وليس من النجم البلجيكي.

وخلال الديربي، فقد أكمل هازارد 31 محاولة من أصل 40 و 15 منها جاءت في الشوط الثاني من المباراة لكنه لم ينجح إلا في واحدة حيث تمكن كيران تريبير من إدارته بسهولة وخسر الكرة 17 مرة.

وقضى اللاعب شهراً سريعاً قبل أن يعود مرة أخرى هذا الشهر وفي مواجهة جدول ضيق بمجرد عودته لم يكن الأمر سهلاً حيث قال زيدان "عليك أن تذهب ببطء معه"

"نحن نعلم أنه سوف يعود".. فعلى الرغم من عدم تسجيله اي هدف أو تمرير تمريرة حتى الآن يتم طرح بعض الأسئلة حيث لدى هازارد أربع تسديدات على المرمى في 267 دقيقة خاضها مع الفريق.

ومن الجدير بالإشارة فإنه لحد الآن تعد نسبة نجاح هذه التسديدات 57% وفي نفس المرحلة التي يمر بها هازارد حالياً كان في الموسم الماضي مع تشيلسي لديه سبعة أهداف وتمريرتين.





- رغم تألقه الكبير.. زيدان يعود بنجم ريال مدريد للنفق المظلم مرة أخرى

أكدت تقارير صحفية أن هناك تغيير جذري بين عشية وضحاها حدث للنجم الكولومبي خاميس روديجيز، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، حيث تحول الأمر من من الثناء من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى تركه خارج القائمة المستدعاة، لتعود بذلك أسوأ كوابيس اللاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أمضى النجم الكولومبي الميركاتو الصيفي الماضي كله يسمع شائعات حول مستقبله لكنه انتقل بعد ذلك من عدم الحاجة إلى التواجد في تشكيلة الفريق في بداية الليجا ويبدو أنه كان له مكان في خطط زين الدين زيدان.

وبدءاً من المباراة ضد بلد الوليد شارك خاميس في 11 مباراة مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ 832 يوم حيث لعب 56 دقيقة في السانتياجو بيرنابيو الذي شاهده بفرحة شديدة كما حدث له في اخر مباراتين.

الاصابة ثبت في الوقت المناسب انه تم استبعاده من المباراة ضد فياريال قبل الظهور مرة أخرى ضد ليفانتي لمدة 90 دقيقة حيث لقد بذل كل شيء على أرض الملعب وقال زيزو "لقد أظهر أنه جيد للغاية ، إنه لاعب يتمتع بجودة عالية ، لقد قدم كل شيء على أرض الملعب وانا سعيد به".

بدأ خاميس بعد ذلك في فرنسا حيث تعرض الفريق للإهانة ضد باريس سان جيرمان ولعب دوراً رئيسياً في فوز الفريق على إشبيلية وشارك لمدة 76 دقيقة قبل أن يعزز زيدان الدفاع بفالفيردي.

في المباراة ضد أوساسونا كان الكولومبي أحد الضحايا حيث لعب تسع دقائق فقط بعد خروج فالفيردي حيث وصف زيدان الأوروغواياني بأنه "رائع" بعد المباراة.

وتدرب خاميس رودريجيز بشكل طبيعي يوم الأحد والاثنين لكنه وضع خارج القائمة المستدعاة ضد كلوب بروغ مع لوكا مودريتش وإيسكو

ولعب خاميس ما مجموعه 234 دقيقة في ثلاث مباريات منذ عودة فيدي فالفيردي، حيث ان المباراة القادمة ضد غرناطة في الليجا ستكون بمثابة مؤشر على ما إذا كان في خطط زيدان أم لا.





- هازارد: هذا ما احتاجه للتألق مع ريال مدريد.. وأشعر بسعادة مفرطة

أكد النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، أنه يلعب بالفعل في أفضل نادٍ في العالم، مشيرًا لأن زملائه والمدرب، كلهم رائعون معه. وأن كل شيء يسهل عملية اندماجه بالفريق، وفقط يتوجب عليه رفع المستوى والعمل يومياً ليكون الأفضل.

وقال هازارد في تصريحات صحفية لموقع "RTL" البلجيكي: "كلوب بروج فريق جيد بلاعبين جيدين. مجرد تواجد مينيولي في حراسة المرمى يبين أنه فريق رائع بمدرب يعرف كيف يلعب. سيكون الأمر صعباً، لكن كل مباريات الأبطال صعبة. الأمر سيكون خاصاً ﻷنه فريق بلجيكي لكن بالنسبة لي ما يهمني هو الفوز".

وأضاف اللاعب قائلاً: "من الرائع رؤية زيدان يوميا والعمل معه، عند وصولي كنت أراه كقدوة لي لكن الآن هو مدربي ونحاول أن نقوم بعمل جيد معا".

وواصل بقوله: "صحيح أننا في صدارة الليجا، كل شيء ليس مثالياً بطبيعة الحال بما أننا خسرنا المباراة الأولى ضد باريس. غدا مباراة كبيرة تنتظرنا. دوري الأبطال يحظى بمكانة مهمة في مدريد، ﻷنه النادي الأكثر تتويجا بالمسابقة. وهذا ما سنحاول فعله، الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أنا دائما سعيد، حتى في أرض الملعب عندما لا تسير الأمور بشكل جيد. لكن العيش هنا والتعلم الى جانب أفضل اللاعبين في العالم يجعلني أشعر بسعادة مطلقة".

واستطرد: "للأسف، في بداية الموسم تعرضت لإصابة تسببت في تأخير التحضيرات لكن لا بأس، كل شيء يمضي بسلاسة لاستعادة الإيقاع".

وأردف: "أعرف جيدا أن الموسم طويل وأن الجميع يرغبون في أن أسجل وأؤدي بشكل جيد. وأنا أولهم ولذلك يجب علي العمل أكثر لبلوغ أفضل حالاتي قريبا. لقد قمت بإثبات إمكانياتي في الماضي، الآن يجب علي رفع المستوى في محاولة ﻷن أكون الأفضل في الملعب".

وأتم اللاعب الرائع بقوله: " أنا محاط بلاعبين جيدين، ربما يتطلب ذلك وقتاً أكثر مما كان يتوقع الناس. لكن أشعر أنني في حالة جيدة. لست شخصا يستسلم للغضب في أول أو ثاني مباراة يفشل فيها. هذه كرة القدم".





- ريال مدريد يضع حيلة ذكية لإيقاف عمليات السطو المسلح على منازل اللاعبين

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، طلب من لاعبي الفريق ضرورة ألا يقوموا بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي كثيرًا، لتجنب السرقة.

ومن الجدير بالذكر ان النجم البرازيلي كاسيميرو آخر ضحية لموجة السرقة التي أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة، وكان ضحيتها العديد من اللاعبين وكذلك المدربين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه عندما كان كاسيميرو يقاتل في ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضد أتلتيكو مدريد، تمت سرقة منزله، وكانت عائلته داخل المنزل، ولكن لحسن الحظ لم يشعروا بوجود أي شخص خارج المنزل، ولم يكتشفوا ذلك إلا بعد مدة من مغادرة السارق.

وعلى ذلك فإن النادي الملكي قام بمساعدة لاعبيه، وبالأخص كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وفرانشيسكو إيسكو وكذلك المدرب زين الدين زيدان، وهم الذين تعرضت منازلهم للسرقة، حيث يشير النادي الأبيض الملكي في أول توصياته إلى عدم الإفصاح عن أي مكان قريب من منازل اللاعبين، لتجنب مرور الناس أمام منزلهم بكثرة وكذلك للحد من وجود السارقين.

كما ان النادي الإسباني العملاق، قام بتدبير أمن مشدد لمنازل اللاعبين، حيث ستقلل من نسبة السرقة، وهناك بالفعل 15 لاعبًا غير كاسيميرو عانوا من الاعتداء على ممتلكاتهم في جميع أنحاء أسبانيا.





أول تعليق من راموس بعد تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج

تحدث سيرجيو راموس قائد ريال مدريد علي تعادل فريقه مع كلوب بروج 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، علي ملعب سانتياجو برنابيو، منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب سيرجيو راموس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشوط الأول سيء للغاية ، الشوط الثاني مع الشجاعة والتقدم المتوقع منا. علينا أن نقدم المزيد ، علينا أن نفعل ما هو أفضل. هذا واضح جدًا".

تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج 2-2 صعب مهمة الريال في التأهل لدور الـ 16 بالبطولة الأوروبية.

يحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين، ويلتقي الريال مع جالاتا سراي التركي في ثالث جولات دور المجموعات الأوروبي يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكشف حساب "ماستر شيب" الإسباني علي موقع "تويتر" تشير لصعوبة تأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بالبطولة الأوروبية، حيث أكد أن هناك 153 فريقاً في مرحلة حصلوا على نقطة واحدة بعد أول مباراتين بالمجموعة.

تأهل 30 فقط منهم إلي دور الـ16 البطولة بنسبة 19.6٪، فيما ودع 123 فريق دور المجموعات أي بنسبة 80.4٪.



رد فعل ناري من زيدان بعد التعادل مع كلوب بروج بدوري الأبطال