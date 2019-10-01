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عاجل - ريال مدريد يرد على أنباء إقالة زيدان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:28 م
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عاجل - ريال مدريد يرد على أنباء إقالة زيدان
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علاء خليف
 
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علق إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد على أنباء إقالة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، بعد التعادل مع كلوب بروج 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب بروج تقدم بهدفين دون مقابل في الشوط الأول سجلهما ايمانويل بونافنتورا بالدقيقتين 9، 39 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني نجح سيرجيو راموس في تقليص الفارق وسجل أول أهداف الملكي بالدقيقة 55، وأضاف كاسيميرو هدف التعادل بالدقيقة 85 من زمن اللقاء، والذي شهد طرد رود فورمير لاعب كلوب بروج للطرد بالدقيقة 84.

وقال "بوتراجينيو" في تصريحات صحفية بعد المباراة تعليقا على إقالة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق: "زيدان مدرب الفريق هناك ثقة كبيرة في جميع اللاعبين وفي الفريق، نعلم أننا نملك مجموعة مميزة على أعلي مستوي".

وأضاف: "كان لدينا العديد من الفرص لكن لم تنجح . لقد تقدموا علينا في الشوط الاول عن طريق الصدفة، لقد فزنا سابقاً والان خسرنا جميعًا المباراة كانت شاقة والفريق ابدى شجاعته".

وكشف بوتراجينيو عن إصابة ثنائي الفريق حيث قال: "كورتوا كان لديه مشكلة في المعدة وناتشو تعرض للإصابة في الركبة".

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