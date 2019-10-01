تعرّف على قائمة المنيا عقب غلق باب القيد

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، بقيادة سمير كمونه المدير الفني علي القائمة النهائيو، التي ستخوض منافسات دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي، للموسم الكروي الجديد 2019\2020



وضمت القائمة الأولي للفريق كل من : عبدالكافي رجب، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، ومحمد عبدالمحسن.



كما ضمت القائمه الثانيه والتي ضمت الصفقات الجديدة كل من :أحمد كاستيلو ، وبدوي عاشور من اف سي مصر ، ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط ، وأحمد رجب لاعب ديروط ، وعلي دياب ، ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة، وعباس مصطفي لاعب أسوان ، والثنائي الإفريقي سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخليه، ووائل علي مهاجم بلدية المحله، محمد سماره لاعب اف سي مصر، وعمرو فيرون لاعب بلدية المحلة ، وشعبان عبدالحميد، والحارس عمرو خالد من سموحه ، ومحمد حسانين، ومحمد شديد بعد تجديدهما لنادي المنيا لمده عام، وأيمن ناصر، واللاعب الناشئ محمد آدم الذي لعب لبني مزار ومركز شباب ناصر ملوي علي سبيل الإعارة.



ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.



وخاض فريق المنيا عدة لقاءات ودية، حيث خسر من فريق الجونة بهدفين نظيفين، ثم تعادل أمام لقوصيه في الودية الأولي ثم الفوز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، كما خسر من أسمنت اسيوط بهدف نظيف، ثم خاض الفريق معسكر القاهرة، خسر خلاله أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، وتعادل مع الشرقية للدخان، وتغلب على كوكاكولا بهدف نظيف، وتعادل بهدف لمثله مع إتحاد الشرطه، وفاز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف، وتعادل مع الفيوم، وفاز علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين، كذلك الفوز على ملوي بهدفين نظيفين، ثم التعادل سلبيا مع فريق الداخلية.



يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.



