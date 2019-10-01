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"الإسكندرية السينمائي" يحتفل بمرور مائة عام على ثورة 1919

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:16 م
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الإسكندرية السينمائي يحتفل بمرور مائة عام على ثورة 1919
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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يحتفل مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تقام دورته الخامسة والثلاثين  خلال الفترة من 8 إلى 13أكتوبر المقبل برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة بمرور مائة عام على ثورة 1919.

تتضمن الاحتفالات إنتاج فيلما عن الثورة وزعيمها سعد زغلول، وكذلك عرض فيلم "عودة سعد  زغلول" للسينمائي السكندري محمد بيومي، والذي يتناول ثورة ١٩١٩، وأيضا أفلام المخرج حسن الأمام  التي تتضمن ثورة الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني تأييدا لزعماء الثورة.

 كما يصدر المهرجان كتابا عن الثورة والسينما يقوم بتأليفه الكاتب والمخرج السينمائي د.عصام الشماع وتقام ندوة حول السينما وثورة 1919 يديرها مؤلف الكتاب بحضور عدد من نقاد وكتاب ومخرجي السينما المصرية.

في سياق متصل، كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن بوستر دورته الـ 35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

قام بتصميم البوستر الفنان محمد الكومي، وفكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة، منعكسا عليها ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا، كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان.
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