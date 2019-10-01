مواجهتين ولقاء مؤجل حصيلة مباريات النصر بشهر أكتوبر

يستعد عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ لخوض مواجهتين فقط خلال شهر أكتوبر الجاري.





وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ عن تأجيل مواجهة للفريق أمام الفيصلي؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان؛ لتقام 6 من شهر نوفمبر المقبل بدلا من 5 أكتوبر الجاري.





النصر كان قد أخفق في بطولة دوري أبطال آسيا؛ بعدما خرج من دور الثمانية للبطولة بعد الهزيمة أمام السد القطري؛ بنتيجة 4-3 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





ويرصد "الفجر الرياضي" المواجهات التي سيخوضها النصر خلال شهر أكتوبر بالتقرير الآتي:-





1- "الرائد × النصر"

يخرج فريق النصر لمواجهة نظيره الرائد؛ يوم 19 أكتوبر؛ ضمن منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2019-2020.





2- "الهلال × النصر"

يصطدم النصر السعودي؛ بمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على الهلال السعودي؛ وسط أرضه وجماهيره والمنتشي مؤخرا بانتصاراته بدوري أبطال آسيا؛ وتأتي المواجهة ضمن منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.