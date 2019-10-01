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"التموين" تحدد موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقة (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:14 م
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التموين تحدد موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقة (فيديو)
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داليا الحسين
 
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أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن كل ما يخص وزارة التموين يخضع دائما للمراجعة والمتابعة، مشيرا إلى أنه عقب توجيه الرئيس السيسي اختلفت منظومة التظلمات وأصبحت بدلًا من إرسال التظلم عبر الموقع الإلكتروني أصبح من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية كما أنه لن يتم إيقاف الخدمات التموينية في وقت التظلم.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن أخر موعد للتظلمات من البطاقات التموينية يوم 30 أكتوبر، مشيرا إلى أن المواطن يتجه بصورة بطاقة التموين إلى مكتب التموين.

وتابع: "موازنة التموين ارتفعت من 86 إلى 89 مليار جنيه"، لافتا إلى أنه يوجد 29 مليون بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين عن إضافة من 6 إلى 8 ملايين مولود على بطاقة التموين، فور توافر الموارد المالية، موضحا أنه من المرجح إضافة المواليد خلال العام الجاري.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "التموين حقوق مشروعة للمواطنين ومصانة، وواجب الوزارة أن تدير المنظومة بكفاءة وفاعلية"، متابعًا: "إحنا مش بنحذف عشان نوفر.. لا بنحذف عشان هناك قوائم انتظار ومستفيدين جدد الأكثر احتياجا".

وطالب المواطنين الذين لا يحتاجون الدعم التمويني التنازل عنها للفئات الأكثر احتياجا لها، متابعا: "5 وزارات ولجنة العدالة الاجتماعية يعملون على إجراءات التنقية".
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