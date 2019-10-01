مستشار بأكاديمية ناصر: السلاح في يد المقاتل المصري قيمته "بتزيد" (فيديو)

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه لا توجد دولة تستطيع تحقيق السلام إلا إذا امتلكت كل عناصر القوة، ومنها القوة العسكرية وهو ما يجب أنه يدركه المواطنون، منوها بأن مصر تقع في منطقة ساخنة، والعالم كله عيونه على المنطقة.





وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية ""، مساء الثلاثاء، إلى أن امتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة على العمل خارج لحدود لمسافات كبيرة، يعد ضمانة قوية لحماية كل الأهداف عالية القيمة خاصة في المياه الاقتصادية، فضلا عن حماية كل خطوط الملاحة البحرية.

وأوضح أن المفهوم القديم بأن كل دولة تحمي حدودها فقط، لم يعد موجودا، مشيدا بالرؤية العسكرية المصرية، حيث أنها كانت سابقة كل التهديدات، وتعمل على التحديث المستمر لأنظمة التسليح، مشددا على أن مصر تمتلك قوة عسكرية متكاملة متجانسة، وتشكل قوة ردع.





وأضاف "الحلبي "، أن مصر ليست دولة معتدية، ولكن امتلاك مصر لتسليح قوي يجعل الجهات الخارجية تدرك قيمة وقوة مصر جيدا، منوها بأن السلاح عندما يكون في يد المقاتل المصري قيمته تزيد، معتبرا أن انتقاد بعض الجهات لشراء مصر طائرات أو أسلحة هو انتقاد لا يعتد به.



