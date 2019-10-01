"الإسكندرية السينمائي" يكرم المخرج الكبير محمد فاضل

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أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل خلال دورته الـ35 والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يعُرض له خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف.



يعد محمد فاضل من مواليد الإسكندرية، وأحد أهم المخرجين حيث قدم للسينما والتليفزيون عشرات الأعمال التي أرتبط بها المشاهد ومازال، وكان لها تأثيرها في الوجدان معبرا بها عن الواقع، فكانت أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير "القاهرة والناس" عام 1972 والذي لاقي نجاحًا كبيرًا عند عرضه، كما كوّن ثنائيًا فنيًا مع المؤلف أسامه أنور عكاشة فقدما معًا عدة مسلسلات منها "أبنائي الأعزاء شكرًا" عام 1979، "قال البحر" 1982، "أبو العلا البشري" بجزأيه 1985- 1996، "عصفور النار" 1987، "الراية البيضا" 1988، "أنا وأنت وبابا في المشمش" 1989، "النوة" 1991.



لم يقتصر عمل فاضل على التليفزيون فحسب بل امتد إلى السينما أيضًا فقدم عدة أفلام منها: "شقة في وسط البلد" 1975، "حب في الزنزانة" 1983، "ناصر 56" 1996، "كوكب الشرق" 1999.