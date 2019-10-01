قنا اليوم.. فتنة كوم هتيم تشتعل من جديد وتحويل المدارس المجتمعية إلى متطورة

مصرع سائق إثر حادث انقلاب توك توك بجنوب قنا





تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، من العثور على جثمان طفل مجهول الهوية، بمصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل مصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.



فتنة كوم هتيم تشتعل من جديد.. إصابة موظف ونجله في اشتباكات ثأرية بأبوتشت تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، من العثور على جثمان طفل مجهول الهوية، بمصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية، داخل مصرف زراعي في قرية كوم سخين التابعة لمركز قوص.









تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت يفيد إصابة أحمد محمد تغيان، 41 عامًا، موظف، ونجله محمد طالب، في تجدد الاشتباكات الثأرية بين عائلتي الطويل والغنايم بقرية كوم هتيم، بمركز أبوتشت في محافظة قنا.





حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني للتمريض بجنوب الوادي



نظمت ادارة المعهد الفني للتمريض بجامعة جنوب الوادي بقنا، حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.



واكد الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بان المعهد يساهم في اعداد وتدعيم الطلاب لتقديم رعاية تمريضية ذات كفاءة عالية للأفراد وايضًا مواكبة احتياجات الرعاية الصحية دائمة التغيير في المجتمع لتتماشى مع المعايير الاكاديمية المحلية والعالمية.





تحويل المدارس المجتمعية إلى متطورة وتدريب السيدات في قنا على مهارات العمل



استقبل كمال شلبي، السكرتير العام نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، كلا من المهندسة دعاء عرفه، مدير برامج الحماية ببرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومريانا برسوم، مسئول محور التعليم بالبرنامج وذلك بحضور الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا ووكيلي وزارة التربية والتعليم والزراعة، ومدير ادارة التعليم المجتمعي، ومديري وحدات الامومة والطفولة، وتكافؤ الفرص، وحقوق الانسان، بديوان عام المحافظة.









أصيب موظف ونجله، صباح اليوم، إثر تجدد الاشتباكات الثأرية بين عائلتي الطويل والغنايم بقرية كوم هتيم، بمركز أبوتشت في محافظة قنا.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت يفيد إصابة أحمد محمد تغيان، 41 عامًا، موظف، ونجله محمد طالب، في تجدد الاشتباكات الثأرية بين عائلتي الطويل والغنايم بقرية كوم هتيم، بمركز أبوتشت في محافظة قنا.نظمت ادارة المعهد الفني للتمريض بجامعة جنوب الوادي بقنا، حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.واكد الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بان المعهد يساهم في اعداد وتدعيم الطلاب لتقديم رعاية تمريضية ذات كفاءة عالية للأفراد وايضًا مواكبة احتياجات الرعاية الصحية دائمة التغيير في المجتمع لتتماشى مع المعايير الاكاديمية المحلية والعالمية.استقبل كمال شلبي، السكرتير العام نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، كلا من المهندسة دعاء عرفه، مدير برامج الحماية ببرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومريانا برسوم، مسئول محور التعليم بالبرنامج وذلك بحضور الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا ووكيلي وزارة التربية والتعليم والزراعة، ومدير ادارة التعليم المجتمعي، ومديري وحدات الامومة والطفولة، وتكافؤ الفرص، وحقوق الانسان، بديوان عام المحافظة.

شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم، إثر تعرضه لحادث انقلاب توك توك، بالطريق الصحراوي بالقرب من مركز نقادة جنوب محافظة قنا، ولقي مصرعه في الحال.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي إخطارًا يفيد مصرع أيمن حسين أحمد، 22 عامًا، مقيم بنجع حمادي، في حادث انقلاب توك توك على طريق نقادة الصحراوي.