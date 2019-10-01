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رد فعل ناري من زيدان بعد التعادل مع كلوب بروج بدوري الأبطال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:10 م
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رد فعل ناري من زيدان بعد التعادل مع كلوب بروج بدوري الأبطال
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علي نبوي
 
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علق الفرنسي زين الدين زيدا المدير الفني لريال مدريد على تعادل فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعان لبطولة أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لقد قدمنا شوط أول سيئ. دخلنا اللعبة بشكل سيء للغاية. الشوط الثاني كان مختلفا ، دخلنا مع موقف آخر. أظهرنا رد الفعل".


وأضاف :"النتيجة سيئة ولكن رد الفعل جيدة، لا يمكننا أن نكون سعداء، في كرة القدم عليك التركيز منذ الدقيقة الأولى، فالهدفين الذين تلقيناهما مُضحكان، لم نكن مركزين نهائياً، لكن يمكن أن يحدث ذلك".


وواصل :"كورتوا كان ليس على ما يُرام ولم يتمكن من لعب الشوط الثاني".


وتابع :"بين الشوطين تحدثنا أننا نملك 45 دقيقة لتغيير ذلك، كان هناك ردة فعل من الفريق وكنا نريد الفوز بالنقاط كاملة".


وأوضح :"يمكننا إلقاء اللوم على كورتوا ، لكننا جميعًا هنا. أنا الأول، أنا المسؤول الأول".

وأتم حديثه :"خاميس وبيل مُصابان، هنا جميع اللاعبين ضروريين، نحن لا نريد المخاطرة، اليوم ، لقد أصيب ناتشو ، كورتوا أيضًا ، ولكن اصابة كورتوا بدرجة أقل".
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