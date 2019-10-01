أحمد جمال يطلب المساعدة من جمهوره.. تعرف على التفاصيل

يستعد الفنان أحمد جمال، بطرح الألبوم الثاني له قريباً، وقال أنه أخد منه سنة و 6 أشهر فهو بدأ يشتغل عليه من مارس 2018.





يحتوي الألبوم على 10 أغاني بالإضافة لأغنية "النسيان" التي قام بطرحها في هذا العام، وهي من كلمات: نور الدين محمد ، وألحان: أحمد جمال، وتوزيع: أحمد إبراهيم، حققت الأغنية نجاحاً كبيراً و1,889,795 نسبة مشاهدة على "اليوتيوب" رغم أنه لم يستعن بمودل، ولم يظهر أحد في الكليب غيره وكان بسيط، إلا إنه ترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير .













صرح جمال أن نوعية الأغاني التي توجد في الألبوم ، خفيفة وطربي و دراما، فهو قررر ان يناسب كل الاذواق، ومن الأغاني الدرما أُغنية "النهاية " وهي التي سيتعامل فيها لأول مرة مع الموزع وليد فايد، وقال جمال: في حوار خاص به على قناة MBC4 " ولما يكون حد بحجم المايسترو وليد فايد إن هو في أول تعاون ما بنا بيعمل أغنية من ألحاني فدي حاجة كبيرة ليا بتضاف في السي في بتاعي وأنا إن شاء اللله براهن على الأغنية بتاعتنا" ، كما قال أيضاً إنه قام بتصوير الأغنية، ومعها ال 10 أغاني .





احتار جمال، في تسمية الألبوم، وترك الإختيار للجمهور، ما بين "عجباني" ، و"وقت مش مناسب"، وطلب منهم التصويت .





قام جمال بغناء أغنية من الألبوم وهي " حالة نادرة " لأول مرة على الراديو في حلقة خاصة به عند زيارته لرام اللله، وأُعجب بها الجمهور إعجاباً شديداً، وقامو بتسجيلها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وبعد ذلك قام بِغنائها ايضاً في لقاء بمستشفي عند زيارته للمرضى هناك فغنى لهم في البداية "اضحكي" وهي من ألبومه الأول فرحوا بها كثيراً وبزيارته، وبعد ذلك غنى "حالة نادرة " في لقاء له، وأيضاً قام بغنائها لأول مرة أمام عدد كبير من الجماهير في آخر حفلة له بمحكي القلعه، وتفاعل معها الجمهور بشدة وكان يرددها معه، مما أدهش باقي الجماهير أن يوجد فئه من الجماهير تغنيها وهو يقول إنها حصرية، ولكن هذه الفئه كانت أكثر متابعة للقاءات جمال.





تعاون جمال في هذا الألبوم، مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد.



