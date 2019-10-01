محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة دوري أبطال أوروبا





نشرت صحيفة ليفربول ايكو المقربة من النادي الإنجليزي التشكيل المتوقع للريدز لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق أساسيا.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: ادريان

خط الدفاع: أرنولد_ روبيرتسون_ فان دايك_ جوميز.

خط الوسط: هنديرسون_ فابينهو_ فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح_ فيرمينو_ ساديو ماني.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويسعى حامل اللقب نادي ليفربول لتحقيق الفوز الأول له في البطولة الأوروبية وحصد أول ثلاث نقاط بعد تعثره في الجولة الأولي أمام نابولي الإيطالي وهزيمته بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.