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كاسيميرو يعلق على تعادل ريال مدريد المُخيب أمام كلوب بروج

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:07 م
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كاسيميرو يعلق على تعادل ريال مدريد المُخيب أمام كلوب بروج
كاسيميرو
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علي نبوي
 
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تحدث البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد، عقب نهاية مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال كاسيميرو عقب نهاية المباراة :"لم تكن النتيجه التي كنا نريدها ، لكننا وصلنا للمرمى مرتين وسجلنا هدفين ، في دوري الأبطال ليس هناك مباراه سهلة ، الأمور تعتمد علينا نحن".


وأضاف :"في بيتنا وعلى ملعبنا ، لم تكن هي النتيجه التي طمحنا لها، كنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل من ذلك".

وتابع :"كان علينا بذل أقصى جهد في المباراة، لكي نسعد الجماهير، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم، علينا العمل مجددًا".

وتعادل ريال مدريد أمام ضيفه كلوب بروح البلجيكي بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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