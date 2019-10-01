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بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر.. "بنفكر لبكرة" تنظم حفلًا لتكريم أسر الشهداء الأحد المقبل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:57 م
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بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر.. بنفكر لبكرة تنظم حفلًا لتكريم أسر الشهداء الأحد المقبل
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أعلنت حملة "بنفكر لبكرة"، بالتعاون مع شركة خيرات مصر، عن تنظيم حفل لتكريم أسر الشهداء، يوم الأحد المقبل، الساعة الخامسة مساءً، الموافق 6 أكتوبر، وذلك في ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة. 


وقال محمد فاروق، منسق عام حملة بنفكر لبكرة في الجمهورية، إن نصر أكتوبر من الانتصارات العظيمة في تاريخ مصر الحديث وتؤكد على وحدة وترابط المصريين من كافة أطياف المجتمع، وتعيد الى الأذهان كيفية الحفاظ على تراب الوطن وحب انتماء الدولة وحدوها والحماس لرفع علمها عاليا في قطعة من أرض مصر

وأوضح أن حملة بنفكر لبكرة، هدفها الأساسي رفع روح المحبة والانتماء للوطن، والقيام بالدور المجتمعي على أكمل وجه لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تخفيف العبء عن المواطنين، ورسم بسمة على شفاه كل من عانه من الفقر أو ويلات الإرهاب الذي يستهدف خيرة أبناء المحروسة، وتكريم اسر الشهداء أولى أولويات الحملة منذ تاسيسها، لان الضنا غالي وفقدانه شئ صعب ذلك نحب أن نقف إلى جوار كل من فقد غالي للتخفيف عليه وإحساسه بالفخر والعزة بأن ما فقد راح لفداء الوطن وأن ذكراهم خالدة وباقية.

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