فالفيردي يرد بقوة على أنباء رحيله عن برشلونة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني بأنه لا يشعر بالخطر من اقتراب رحيله عن تدريب الفريق أو شكوك حوله من الإدارة وشدد على تواجد ثقة داخل الفريق.





وقال فالفيردي في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان غدًا الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا:"لا اشعر بأنني في خطر أو أن هناك شكوك حولي من الإدارة، الجميع يقف على أرض صلبة وهناك ثقة داخل الفريق".





وأضاف:"مباراة إنتر ميلان صعبة ولكن لا ضغوط علينا، الهدف دائماً هو أن نتصدر مجموعتنا في دوري الأبطال ولذلك علينا البحث عن الانتصار خارج الديار".





واخاتم فالفيردي تصريحاته قائلاً:"جميع الفرق تريد التأهل وتصدر المجموعة وهو ما يصعب الأمور علينا ولكننا نملك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على الفوز والتأهل من دور المجموعات".





وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل سئ في المباريات الماضية.





وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.





يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.