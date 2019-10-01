ريال مدريد يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل 2 / 2 مع كلوب بروج في دوري الأبطال

واصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعادل 2-2 مع فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





انتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم كلوب بروج بثنائية نظيفة، حيث افتتح إيمانويل بونافنتورا أهداف الضيوف بالدقيقة العاشرة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للفريق البلجيكي من خطأ دفاعي فادح للاعبي الريال في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.





وفي الشوط الثاني قام ريال مدريد بتكثيف هجومه على دفاعات الفريق البلجيكي في محاولة إدراك التعادل، ونجح سيرجيو راموس في تسجيل أول أهداف الملكي من رأسية رائعة في الدقيقة 55 من زمن اللقاء





وتعرض رود فورمير لاعب كلوب بروج للطرد بالدقيقة 84 من زمن اللقاء.





واستطاع البرازيلي كاسيميرو خطف هدف التعادل للفريق الملكي بالدقيقة 85 وبعد دقيقة واحدة من طرد لاعب كلوب بروج رود فورمير مستغلا النقص العددي في صفوف الفريق الضيف، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.





وكان ريال مدريد قد تعرض للخسارة بنتيجة 3- 0 فى الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى، فيما تعادل كلوب بروج مع جالطة سراى بدون أهداف.





ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط ويلتقي بعد قليل مع فريق جالاتا سراي التركي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويًا مع ريال مدريد متذيل الترتيب، بينما يحتل فريق كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين.



