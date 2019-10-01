نقطة الخلاف الجوهرية في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع الفني بين مصر وإثيوبيا الذي انعقد بالأمس سيستمر لمدة أربع أيام، وسينتهي عمله يوم 3 أكتوبر، ثم سيجتمع وزراء الري في إثيوبيا والسودان والقاهرة، لإقرار ما تم الاتفاق عليه، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، طبقًا للمقترحات المقدمة من الـ3 دول.



ولفت المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن اجتماعات اللجنة شملت مناقشات فنية حول سد النهضة، ونأمل الوصول لإتفاق بشكل أو بآخر الفترة المقبلة حول طريقة تشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن التصريحات التي انتقدت طريقة مصر في المفاوضات، لم تصدر بشكل رسمي يعبر عن رأي إثيوبيا، ومصر تتبع كافة الطرق لإحداث التوافق مع إثيوبيا، وتحاول قدر الإمكان تحقيق مصالح الدول الثلاث.



وأشار إلى أن النقطة الجوهرية التي عليها خلاف بين مصر وإثيوبيا حتى الآن، تتمثل في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة فترة الجفاف الطويل، مشيرًا إلى أن الجانب الأثيوبي كان رفاضًا مناقشة هذه القواعد، ومن المفترض مناقشة هذه النقاط خلال الفترة الحالية، لعدم حدوث ضرر جسيم بمصر.



وأضاف أن الضرر الجسيم الذي قد يحدث، يتمثل في عدم إيفاء مصر باحتياجاتها المائية، في ظل كون مصر أكثر دولة في العالم جفافًا، خاصة أن 95% من أراضيها صحراء، وتعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%.

