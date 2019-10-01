وزارة التضامن تصدر بيانًا عن معاشات شهر أكتوبر

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر بلغ إجمالى عدد الحالات مليون 694 الف حركة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و734 مليون جنيه.





وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 661 ألف حالة بقيمة 711 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد 901 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار 576 مليون جنية ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 232 ألف حالة صرف قامت بصرف 447 مليون جنيه.





ووجهت وزيرة التضامن الأجتماعي، بإتخاذ كافة الاجراءات اللأزمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.





هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.17 مليار جنيها، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر حيث يتاح لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد اكتوبر.





وأشارت وزيرة التضامن أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.