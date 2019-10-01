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تفاصيل منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:45 م
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تفاصيل منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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كشفت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لمنتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي الإفريقي، تفاصيل المنتدى، قائلة إن المنتدى كان موفقًا هذا العام.

وأضافت "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن موعد المنتدى كان مناسبًا من حيث ما نشهده حولنا من تدخلات إقليمية في الدول العربية والإفريقية لدعم الإرهاب.

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المؤتمر ناقش الإرهاب الفكري الذي تدعمه بعض الدول المجاورة؛ سواء تركيا أو إيران أو قطر، لافتة إلى أنه كان هناك شبه إجماع من قبل الـ16 دولة المشاركة على ضرورة الوقوف في جبهة واحدة بالنسبة للدول العربية والإفريقية؛ لأن الإرهاب يصيب في المواجهة الفكرية والدفاعية والمعلوماتية؛ لمواجهة هذه الظاهرة.

وأكد الأمين العام لمنتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي الإفريقي، أن القضاء على الفقر والقضاء على الجوع لتحقيق التنمية المستدامة، من أهم السبل لتي يجب أن نلجأ عليها للقضاء على الإرهاب.

ولفتت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الإرهابيون يستخدمون الفقر والجوع لتجنيد الشباب، متابعًا: "درسنا الأسباب التي كانت وراء الظواهر الإرهابية وكيفية مواجهتها".

وقالت "عمر"، إن أشكال الجماعات الإرهابية في الدول تعتبر منظومة واحدة، حيث أن شكاوى الدول من الجماعات الإرهابية متشابهة تشابهًا كبيرًا، مؤكدة أن الجماعات الإرهابية تنظيمها واحد.
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