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أحمد موسى لـ الحكومة: "افرسوا الإخوان ودمروهم وشغلوا أغاني أكتوبر في المؤسسات"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:38 م
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أحمد موسى لـ الحكومة: افرسوا الإخوان ودمروهم وشغلوا أغاني أكتوبر في المؤسسات
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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طالب الإعلامي أحمد موسى، القنوات المصرية، بالاحتفال بنصر أكتوبر 1973 على مدار الأسبوع القادم، موضحًا أنه يجب إذاعة الأغاني الوطنية التي تسطر تاريخنا المجيد حتى ذكرى نصر أكتوبر".

وقال "موسى"، خلال تقديمه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن هذه الفترة نحتاج إلى توعية المواطنين، ونتمنى أن يكون احتفال هذا العام يختلف عن سابقه، مشيرَا إلى أنه يجب انطلاق رسائل كثيرة من الدولة المصرية والإعلام المصري والقوات المسلحة إلى الشعب، معلقًا: "عايزين أغاني وطنية ساعات الليل والنهار".

وأضاف الإعلامي أنه يجب إذاعة الأغاني الوطنية في محطات القطارات ومحطات المترو وأتوبيسات النقل العام ومراكز الشباب والمدارس في طابور الصباح، وكافة مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدا أن انتصار أكتوبر يستحق ذلك.

وتابع: "لا صوت يعلو فوق صوت الجيش المصري، ولا صوت يعلو فوق انتصارات أكتوبر"، موجها حديثه للحكومة: "أفرسوا الإخوان ودمروهم وشغلوا أغاني أكتوبر في المؤسسات".

وأشار إلى أن الجيش المصري هو مدرسة الوطنية التي تحافظ على تراب بلادنا والجيل الحالي هو امتداد لجيل أكتوبر، متابعًا: كل التحية والتقدير لقادة نصر أكتوبر وروح الرئيس محمد أنور السادات".

ونوه الإعلامي إلى أن مصر يوجد لديها جبهة تواجه جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا: "القوات المسلحة تواجه كل التحديات التي تهدد استقرار مصر".
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