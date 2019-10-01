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كورة .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس jufentus.. koora

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:33 م
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كورة .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن اليوم | بث مباشر مباراة يوفنتوس jufentus.. koora
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف ملعب" أليانز ستاديوم تورينو " مساء اليوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع بين فريق يوفنتوس الإيطالى أمام نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للمجموعة الرابعة .

 

يسعى يوفنتوس الإيطالى تحت قيادة ماوريسيو سارى بالفوز الأول له بالبطولة القارية.

 

هذا الموسم بعد التعادل خلال اللقاء الأول أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب الأخير واندا ميتروبوليتانو بإسباني ، بينما يسعى بايرن ليفركوزن لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الذى يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط .


موعد مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن :

تنطلق مباراة يوفنتوس أمام نظيره باير ليفركوزن فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر .

 

الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية .

 

الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي .

 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن :

 

 تذاع مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن بشكل حصري عبر قناة " bein sports 4HD “ بصوت المعلق حسن العيدروس .

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