"حسب الله": الدولة مستقرة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي (فيديو)

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن عدد الأحزاب في مصر 107 حزب، والأحزاب الممثلة في البرلمان 15 حزبًا فقط، وهذا يعني وجود 90 حزب ليس لديهم أي وجود في البرلمان، معقبًا: "معظم الأحزاب حصلت على صفر من عشرة في الانتخابات البرلمانية".



وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن عدم تثميل الحزب في البرلمان في أكثر من انتخابات متتابعة، يعني أن هذا الحزب غير سياسي، لذلك هناك ضرورة لتعديل قانون الانتخابات، واعتبار أي حزب منحل، إذا لم يمثل في البرلمان خلال ثلاثة انتخابات برلمانية.



ولفت إلى أن هناك بعض القوانين بمثابة فرض على البرلمان مثل مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، مشيرًا إلى أن عدد القوانين التي ربما يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الأخيرة 150 قانون، لكن الأولوية لقانون لمجلس الشيوخ والمحليات.



وأشار إلى أن مجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري، منحاز تمامًا للشعب المصري، ويقف في نفس القارب الذي يقف فيه الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "كلنا في قارب واحد اسمه قارب النجاة والمرور للدولة المصرية من الظروف الاقتصادية الصعبة".



ولفت إلى أن بنيان الدولة المصرية مستقر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الفترة هي مرحلة جني الثمار، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو صاحب البطولة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والدولة تتجه الآن لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات محدودة الدخل.

