اختيار مشروعين بحثيين من جامعة بني سويف بين أفضل خمس مشاريع بحثية على مستوى الجامعات المصرية

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء،عن اختيار مشروعين بحثيين لمجموعة عمل النانوفوتونك من أفضل خمس مشاريع بحثية قابله للتحويل كشركات ناشئة على مستوى مصر من قبل مؤسسة Venture Well الامريكية، ويأتي ذلك في إطار مسابقة Innovate Egypt.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن فكرة المشروع الأول تتمثل في إعادة استخدام مخلفات المصانع وخصوصا مصانع الأسمنت، بغرض إنتاج منتجات لها تطبيق صناعي لانتاج مواد رصف بتكلفه زهيدة والتي من الممكن تطبيقها ليس فقط في مجال رصف الطرق ولكن أيضا في مجالات آخرى، بينما ركزت فكرة المشروع الثاني على استخدام الكميات الهائلة من رواسب الكاولين الموجودة فى أماكن مختلفة من مصر، وذلك لانتاج أنواع مختلفة من مادة الزيولايت ذات الاستخدام الصناعي.



وأضاف رئيس الجامعة، أن معامل "النانوفوتونك" بكلية العلوم تقدمت بعدد أربعة مشاريع فى مجالات المياة والطاقة والبيئة، وقد حصل مشروعين من أربعة مشاريع على المركز الاول والثاني من بين مئات المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية، وتم اختيارهم لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع.



جدير بالذكر أن المسابقة تقوم على اختيار مجموعات من الباحثين والمبتكرين من خلال لجان علمية متخصصة ممن لهم أبحاث أو ابتكارات ذات تطبيق صناعي بحيث تتكون كل مجموعة من عدة باحثين.



وأشار البيان، إلي أنه يتم تدريب المجموعات المختارة لمدة شهرين متواصلين بغرض اكتشاف مهارات ومدى استعداد هذه المجموعات لتطبيق إبتكاراتهم في سوق العمل على المستوى الصناعي بما يخدم احتياجات السوق ومتطلباته.



وفي سياق منفصل، صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة بصدد اطلاق تطبيقات هواتف ذكية تمكن الطلاب والخريجين من الحصول على العديد من الخدمات في زمن قياسي.



جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور ممتاز حجاب مدير وحدة الشعب والبرامج، والدكتور هاني النشار مدير المشروعات وأعضاء اللجنة.

