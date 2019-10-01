إخماد حريق في قطار واستئناف حركة السير بدمياط (فيديو)



تعرض أتوبيس لنقل الطلاب يخص لإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة ميت ابو غالب التعليمية،لحادث مروري اليوم الثلاثاء، حيث حاول سائق الأتوبيس تفادي التصادم بإحدى السيارات مما أدى لانقلابه على الجانب الأيمن أثناء ذهابه إلى المدرسة.



تجمهر الاهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد لتلقي العلاج، وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.



ومن جانبه قال السيد احمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه لا يوجد أى إصابات خطيرة بين الطلاب وأن كلها إصابات طفيفة، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر سعد المركزى، موضحا إصابة طالبة واحدة بكسر بالذراع وأن معظم المصابين من الطلاب تم خروجهم من المستشفى.





وكانت قد تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بدمياط اليوم إخطارا بانقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة دمياط الخاصة بادارة ميت ابو غالب التعليمية، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف والأمن لمعاينة الواقع ونقل المصابين ورفع آثار الحادث.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في عربة قيادة القطار القادم من محافظة الدقهلية الي محافظة دمياط، بعد اشتعال النيران فيها بسبب اصطدامه بسيارة مسرعة بمحطة كفر البطيخ بدمياط، حيث فوجئ الاهالي باندلاع النيران في السيارة عقب الاصطدام بالقطار،حيث اصطدم القطار بالسيارة وتسبب في إشعال النيران بها، وتجمهر الأهالي للسيطرة على الحريق واخماد النيران في السيارة، كما اشتعلت النيران في عربة القطار التى اصطدمت بالسيارة.تم إخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق واخماده وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد الحريق.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال الشهود حول الواقعة وتسيير الحركة المرورية بعد أن تعطل لفترة بسبب اشتعال النيران.