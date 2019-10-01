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عاجل.. كلوب بروج يضرب ريال مدريد بالهدف الثاني ويذكرهم بـ "رونالدو" (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:36 م
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عاجل.. كلوب بروج يضرب ريال مدريد بالهدف الثاني ويذكرهم بـ رونالدو (فيديو)
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محمد مرعي
 
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سجل إمانويل دينيس بونافونتور مهاجم كلوب بروج البلجيكي الهدف الثاني لفريقه أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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