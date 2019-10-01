خاص.. عاصي الحلاني يعود لحياته الطبيعية ويكشف موعد تصوير"The Voice Kids"

قال شريف ضياء، مدير أعمال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير بعد حادث سقوطه من على ظهر الحصان.





وأضاف مدير أعمال عاصي الحلاني، في تصريح خاص لـ"ا لفجر الفني" ، أن عاصي الحلاني، قد عاد لحياته الطبيعية، ويستعد لممارسة نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.





وكشف شريف ضياء عن استعداد الحلاني لتصوير برنامج المواهب الشهير The Voice Kids، في الثامن والتاسع من شهر أكتوبر الجاري.





وكان عاصي الحلاني تعرض لحادث جسيم كاد أن يودي بحياته لولا تدخل العناية الإلهية لإنقاذه.





حيث سقط الحلاني من على ظهر الحصان وتم نقله على المستشفى التي كان يرقد فيها مكتشفه المخرج الراحل سيمون أسمر.





وكان شريف ضياء قد كشف عن إصابات الحلاني عبر صفحته بالفيسبوك قائلًا: الحمد لله على كل شيء، أشكر كل شخص كتب لى واتصل بى للاطمئنان على صحة الفنان عاصى الحلانى.





وتابع: فبُناء على رغبة أسرة الفنان عاصى تكتمنا علي الخبر والحمد لله بفضل الله و دعوات المحبين والتي ساهمت في نجاة الفنان عاصى من خطر كبير فقد تعثر الحصان منكباً على وجهه وسقط عاصى إمامه ليسقط الحصان فوق عاصى على الخد الأيسر لعاصى بقوة فى الأرض ثم سقط على يده اليسرى ثم ارتمى الحصان بكل ثقله على عاصى ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدرى ثم غاب عاصى عن الوعى وتلك القصة رواها لنا الوليد ابنه حيث بدأ عاصي يستعيد وعيه فى المستشفى بعد فترة وكان فاقداً للذاكرة ولا يدرى ماذا حدث ، وأول شئ قاله أين الوليد ؟ ثم سأل عن زوجته كوليت والاسرة.





من جانب آخر، يستعد الحلاني لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 داخل دار الأوبرا، وذلك في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.





ومن المقرر أن يقدم الحلاني باقة مميزة متنوعة من أجمل الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور ويعشقون سماعها بصوته.





جدير بالذكر أن أغنية اضحكي للحلاني قد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني وميكس وماستر محمد المقهور.



