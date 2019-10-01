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"التموين" تكشف عن الإجراءات الجديدة للبطاقات بعد توجيهات الرئيس السيسي (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:30 م
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التموين تكشف عن الإجراءات الجديدة للبطاقات بعد توجيهات الرئيس السيسي (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كان هناك تكليفات واضحة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة فحص البطاقات التموينية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية، وتفهمه لطبيعة المشكلات المرتبطة بتنقية بطاقات التموين.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات فورية، وصدرت مجموعة من القرارات الوزارية بفحص التظلم للبطاقات التموينية خلال أسبوعين على الأكثر، لافتًا إلى أن الأمر كان يستغرق 3 أسابيع سابقًا.

وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم صرف التموين والخبز، ولن يتم إيقاف البطاقات خلال فترة التظلم، لافتًا إلى أنه يتم الرد على المواطن في خلال 15 يوم سواء بقبول التظلم أو الرفض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعليقًا على أزمة البطاقات التموينة: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء.
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