مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أنسو فاتي نجم برشلونة
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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علاء خليف
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فاجئ خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أنسو فاتي نجم برشلونة الاسباني بعرض يخص مستقبله الكروي خلال الفترة القادمة.
وذكر الصحفي الشهير ماركوس بينيتو أن خورخي مينديز تواصل مع والد انسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني، واقترح عليه تمثيل اللاعب وأن يصبح وكيل أعماله خلال الفترة القادمة، وهذا الاقتراح قد يؤدي لتطورات كبيرة في مستقبل اللاعب الشاب في المرحلة القادمة خاصة وأن "مينديز" واحد من أفضل الوكلاء في العالم.
وجاء عرض "مينديز" على أنسو فاتي نجم برشلونة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة مع برشلونة، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في الدوري الاسباني ونجح في احراز هدفين في شباك أوساسونا وفالنسيا.
ويغيب "فاتي" عن مباريات برشلونة في الوقت الحالي بسبب الإصابة، ولم يتحدد بعد موعد عودته للملاعب.
صفقة نارية.. برشلونة يُحدد بديل لويس سواريز
تخطط إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في الفترة القادمة، ليكون بديلًا للأورواجوياني لويس سواريز والذي تقدم سنه بشكل كبير، فضلا عن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.
وذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع كرزيستوف بياتيك مهاجم ميلان الإيطالي، ليكون بديلًا للأورجواياني لويس سواريز (32 عامًا)، لتدعيم خط هجوم البرسا في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة قد يتحرك بشكل رسمي للتفاوض مع إدارة ميلان الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم الشاب (24 عامًا)، خاصة وأن عقد اللاعب مع الروسونيري ممتد حتي عام 2023.
وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم البولندي "بياتيك" خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
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