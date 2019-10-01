مفاجأة مدوية بشأن مستقبل أنسو فاتي نجم برشلونة

فاجئ خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أنسو فاتي نجم برشلونة الاسباني بعرض يخص مستقبله الكروي خلال الفترة القادمة.





وذكر الصحفي الشهير ماركوس بينيتو أن خورخي مينديز تواصل مع والد انسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني، واقترح عليه تمثيل اللاعب وأن يصبح وكيل أعماله خلال الفترة القادمة، وهذا الاقتراح قد يؤدي لتطورات كبيرة في مستقبل اللاعب الشاب في المرحلة القادمة خاصة وأن "مينديز" واحد من أفضل الوكلاء في العالم.





وجاء عرض "مينديز" على أنسو فاتي نجم برشلونة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة مع برشلونة، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في الدوري الاسباني ونجح في احراز هدفين في شباك أوساسونا وفالنسيا.





ويغيب "فاتي" عن مباريات برشلونة في الوقت الحالي بسبب الإصابة، ولم يتحدد بعد موعد عودته للملاعب.



