لقطات من حفل نادي ألميريا في مدينة ألميريا بإسبانيا (فيديو)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:21 م
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الفجر الرياضي
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أقام نادي ألميريا الإسباني الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفلة ضخمة بمدينة ألميريا الإسبانية حضرها 15 ألف شخص، وقام الفنان عمرو مصطفى بأداء أغنية من كلمات "آل الشيخ"، مشددًا على أن هناك حالة انبهار شديد، و"البلد اتقلبت"، لافتا إلى أن النادي تغير وأصبح شيئا آخر.
الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، قام بشراء نادي ألميريا الأسباني، منذ عدة شهور، بعد تجربته في نادي "بيراميدز" بمصر، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المصرية بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.
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