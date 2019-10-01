الفجر الرياضي يكشف دور وفائي بالجهاز الطبي للأهلي

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كشف مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ عن دور محمد وفائي العضو الجديد داخل الجهلز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم؛ خلال المرحلة المقبلة.



وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" إن دور وفائي في الجهاز الطبي لا يتعارض تماما في وجود خالد محمود رئيس الجهاز؛ وأن الأخير مستمر في منصبه دون أي مشاكل.



وأضاف المصدر؛ أن محمد وفائي؛ سيكون مسئولا عن كل ما يخص العلاج الطبيعي؛ فيما يستمر عمل واختصاص خالد محمود بكل ما يخص وما له علاقة بالعظام.



وانضم الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي إلى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ ليصبح ضمن أفراد الجهاز الفني بالمرحلة المقبلة.



وجاء تعاقد النادي الأهلي مع وفائي للانضمام إلى الجهاز الطبي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها في مجال العلاج الطبيعي.



ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

