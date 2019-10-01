ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفجر الرياضي يكشف دور وفائي بالجهاز الطبي للأهلي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:23 م
Advertisements
الفجر الرياضي يكشف دور وفائي بالجهاز الطبي للأهلي
الاهلي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
كشف مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ عن دور محمد وفائي العضو الجديد داخل الجهلز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم؛ خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" إن دور وفائي في الجهاز الطبي لا يتعارض تماما في وجود خالد محمود رئيس الجهاز؛ وأن الأخير مستمر في منصبه دون أي مشاكل.

وأضاف المصدر؛ أن محمد وفائي؛ سيكون مسئولا عن كل ما يخص العلاج الطبيعي؛ فيما يستمر عمل واختصاص خالد محمود بكل ما يخص وما له علاقة بالعظام.

وانضم الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي إلى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ ليصبح ضمن أفراد الجهاز الفني بالمرحلة المقبلة.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع وفائي للانضمام إلى الجهاز الطبي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها في مجال العلاج الطبيعي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
0
x
18:55
1
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
1
x
18:55
1
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
1
x
17:30
4
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
0
x
19:10
0
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
0
الجونة

DMCA.com Protection Status