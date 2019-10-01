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بـ"هاشتاج حقك علينا ياريس".. المصريون مستمرون في دعم "السيسي"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:34 م
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بـهاشتاج حقك علينا ياريس.. المصريون مستمرون في دعم السيسي
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سارة وحيد
 
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كل يوم يثبت المصريون بمواقفهم أنهم دعم وسند للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودلل على ذلك عدد من المواقف البسيطة التي ظهرت من قبل المحبون، ومازالت تلك المواقف مستمرة من أجل الرد على قوى الشر التي تحاول إثارة الفتنة بين الشعب والدولة، ولكن المصريون قالوا كلمتهم "احنا معاك ياريس".

 

حقك علينا ياريس

 

فاليوم تصدرهاشتاج #حقك_علينا_ياريس قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وشارك فيه الآلاف من النشطاء في الهاشتاج مؤكدين وقوفهم بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد دعوات التظاهرات والتخريب والفتنة التي تسعى لإشعالها جماعة الإخوان الإرهابية.

 

ورصد النشطاء بعض انجازات الرئيس خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة البلاد، مؤكدين أن مصر تسير على طريق الإصلاح الذي شيده السيسي.

 

ومن أبرز مشاركات النشطاء على الهاشتاج:

 

- حل مشكله الكهرباء بعد ان كانت مصر تعيش فى تقطع مستمر للكهرباء . وذلك بانشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء باجمالى تكلفه 6 مليار يورو لتوليد 144400 ميغاوات سنويا وأقيمت المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية، وفي غرب مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في  ، وفي بني سويف

 

وعلق أحد النشطاء قائلاً:"انت راجل امين وشريف ومخلص مفيش مزايدات علي دا"، كما كتب مواطن أخر:"انشاء مدينه العلمين الجديده على غرار المدن العالميه فى دبى وغيرها"

 

وعلق أحد النشطاء على الهاشتاج قائلاً:"لك ما لك وعليك ما عليك سيدي الرئيس. أدعمك من أجل #مصر. وفقك الله و وفقنا جميعا للعمل لصالح البلاد. ونعتذر بالنيابة عن العاقين ممن يحملون الجنسية المصرية ولا بنتمون بشكل حقيقي لمصر، حقك علينا يا احلي رئيس في العالم .. معاك هنتصدي لكل خاين".

 

وكتب أخر:"حقك علينا ياريس انت وحرمك احنا اسفين ليك والله، انشاء المئات من المزارع السمكيه على محور قناه السويس وفى الغربيه وكفر الشيخ والعديد من المحافظات هيساعد مصر كتير".

 

استقبال الرئيس في المطار

 

ليس هذا فقط، فمنذ عدة أيام أظهر الشعب المصري دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبلوه في المطار استقبالاً حافلاً.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور الرئيس بعد رحلة العودة، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودة الرئيس.

 

المسيرات المؤيدة للرئيس بجميع المحافظات

 

ومن بين المشاهد التي دلت على محبة وتأييد الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي، مظاهرات التأييد الحاشدة التي انتشرت بعدد من محافظات الجمهورية دعماً وتأييداً للرئيس خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها المسيرة المؤيدة للرئيس على المنصة بمدينة نصر.

 

وخلالها رفعت الوفود المشاركة الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي" و"تحيا مصر"، كما رددوا هتافات ضد الإخوان والإرهاب، وضد قناة الجزيرة التي تعمل على فبركة الفيديوهات لتزعم إن هناك تظاهرات ضد الرئيس السيسي.

 

وهناك مسيرة تأيدية أخرى، شارك  فيها الآلاف من أهالي محافظة دمياط، حيث تحرك أكثر من ٥ آلاف مواطن من كافة قرى المحافظة، للإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وخرج الأهالي من كافة مراكز المحافظة للمشاركة في مسيرة التأييد المقامة بالمنصة بميدان الشهيد هشام بركات رافعين لافتات تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولافتات أخرى تحمل اسم محافظة دمياط.

 

ومع انطلاق تلك الدعاوى، فإن الشعب المصري، أصبح أكثر وعيًا، وحرصًا على أمن واستقرار وطنه، حيث خرج حشدًا أكثر قوة وصلابة مؤيد للاستقرار ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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