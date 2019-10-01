خبير مالي يشرح حركة المؤشرات بالبورصة اليوم

قال أيمن فودة خبيرة أسواق المال، أن المؤشرات الرئيسية قد أنهت تداولت تداولات منتصف الأسبوع أولى جلسات شهر اكتوبر على مكاسب جماعية، لينهى الرئيسى على ارتفاع بـ 1.68% عند أعلى نقطة 14496 نقطة بدعم من تحول المؤسسات الاجنبية للشراء الانتقائى مع المؤسسات العربية خلال النصف الثانى من التداولات .





وأوضح فودة في تصريح خاص ل"فجر" ان المؤشر السبعينى قد قلص جانب طفيف من مكاسبه مع جنى أرباح جزئى على أسهمه من قبل الافراد بكافة فئاتهم لينهى على ارتفاع بـ 1.35% عند 527.43 نقطة .





والذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 781 مليون جنيه بمخطط سيولة 55.83% للشراء، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 7.9 مليار جنيه مسجلا 723.324 مليار بنهاية تداولات الثلاثاء .





واضاف انه بوصول الرئيسى و استقراره أعلى منطقة الـ 14500 - 14540 نقطة خلال جلسة باكر يعد إشارة ايجابية على طريق الوصول لانعكاس الاتجاه الصاعد عند النقطة المحورية 15321 نقطة القمة الاخيرة للمؤشر .





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب،وربح رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.324 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 14496 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 193.6 مليون ورقة مالية بقيمة 779.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.6 ألف عملية لعدد 172 شركة،وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة

وإستحوذت تعاملات المصريين 71.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 12.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.06%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 46.4 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.6 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.







