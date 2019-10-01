ميناء دمياط يستقبل ١٢ سفينة حاويات وبضائع

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استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.



و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13250 طن يوريا و600 طن رمل و1400 طن داى امونيوم.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5521 طن حديد و1232 طن سلك حديد و600 طن قمح و1069 طن خشب.‎



و بلغت حركة الصادر من الحاويات 566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 215 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 721 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129925 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57412 طنا.



وقد غادر الميناء قطار ين بحمولة إجمالية 2502 طن قمح، في حين غادر عدد 531 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27929 من البضائع العامة منها عدد 61 سيارة نقل محملة بـ 3068 طن قمح.

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة كفر سعد للوقوف على الجهود المبذولة والأنشطة المنفذة داخل الوحدة، برفقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.



استهلت المحافظ جولتها بالتعرف على المجهودات اليومية للوحدة المحلية في مجالات النظافة ورفع القمامة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أبدت استيائها من تدني مستوى النظافة بالمدينة، موجهة تعليمات شديدة اللهجة لرئيس مركز ومدينة كفر سعد ونائبه بتكثيف حملات رفع القمامة بالشوارع والإرتقاء بالمستوى الحضاري بالمنطقة وكذا زياده تحصيل المتأخرات من القمامة.



وواصلت المحافظ جولتها بالمرور على إدارات الوحدة المختلفة، فقد وجهت القائمين على الإدارة الهندسية بضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة بكافة أنواعها سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو تعديات بالبناء، وذلك عن طريق ملاحقة المخالفين وإزالة التعديات في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



أما عن أداء العمل داخل إدارة خدمة المواطنين، فقد وجهت المحافظ بسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين، وتلافي كافة المعوقات داخل الإدارة، مؤكدة على ضرورة إنتظام بحث الشكاوى والمطالب الخاصة بالمواطنين وإيجاد حلول لها في اسرع وقت، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة، لمدرسة دمياط الثانوية الزخرفية للبنات وذلك عقب جولتها الافتتاحية لعدد من المدارس بإدارة دمياط التعليمية.



وتفقدت المحافظ الفصول الدراسية والمدرجات بالمدرسة وتابعت سير العملية التعليمية ونسب غياب الطالبات، ووجهت محافظ دمياط خلال الزيارة الى هيئة الأبنية التعليمية بتطوير دورات المياه وإتمام الصيانة اللازمة بالمبنى.



وعلى صعيد آخر، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية إشراك الطالبات بأعمال تجميل مدينة دمياط وتطويع الذوق الجمالى والفنى لديهن للارتقاء بالمستوى الحضارى بها، موضحة اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم بقطاع التعليم الفنى وتطويره على النحو الذى يليق بمكانته