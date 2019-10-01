الحمام يهزم مطروح برباعية ودياً

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تغلب نادي الحمام علي فريق مطروح 1/4 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب مركز شباب الحمام في إطار إستعدادات الفريق لدوري القسم الثاني.



أفتتح محمد صلاح الأهداف في الدقيقة الخامسة بعد متابعة لعرضية عفروتو وبالكربون أحرز المحترف الإيفواري يايا كونية الهدف الثاني في الدقيقة 20 وسيطر فريق الحمام علي أحداث الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم الحمام 0/2.



ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 أحرز محمد بركات الهدف الثالث بمهارة فردية أنفرد بها بالمرمي محرزا الهدف الثالث.



وبعد الهدف الثالث للحمام أستحوذ فريق مطروح علي أحداث اللقاء وتمكن من الحصول علي ضربة جزاء ولكن أطاح بها لاعب مطروح في القائم.



وفي الدقيقة 77 ومن ضربة جزاء أحرز محمود أبو جودة الهدف الرابع من ضربة جزاء وبعدها مباشرة وفي الدقيقة 80 أحرز شريف الشيخ هدف مطروح الوحيد لينتهي اللقاء بفوز الحمام 1/4 في مباراة أدارها طاقم تحكيم مكون من : أحمد علي، ورمضان علي، ومحمد حامد.



يذكر أن مباراة مطروح تعتبر التجربة الحادية عشر للفريق حيث خاض خلال فترة إعداده 10مباريات وديه بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف، وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف، وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3، وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4، وخسر من سيراميكا 1/4، وخسر من إف سي مصر 1/2، وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3، وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1، وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.



ويسعي الجهاز الفني تحت قيادة جهازة الفني : أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ، وسيد إبراهيم مدرب، وعادل عبد العزيز مدرب، وعلي شمس مدرب أحمال، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي، وسيد زهران مديرا للكرة، وأحمد عاشور مدير إداري ، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات الإستفادة من المباريات الودية القادمة للظهور بشكل مرضي لجمهورة في منافسات دوري الدرجة الثانية.



ومن ناحية أخري أعلن نادي الحمام رسميا قائمتة النهائية إستعدادا للموسم الجديد بعد تسجيلهم من قبل المدير الإداري للفريق أحمد عاشور رسميا قبل غلق فترة القيد اليوم والتي ضمت 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.