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عاجل.. كلوب بروج يفاجئ الريال ويتقدم بهدف مبكر (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:06 م
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عاجل.. كلوب بروج يفاجئ الريال ويتقدم بهدف مبكر (فيديو)
كلوب بروج
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محمد مرعي
 
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نجح إمانويل بونافنتور لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بشباك ريال مدريد، في اللقاء الذي يقام حاليا بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف بروج في الدقيقة 11 لتصبح النتيجة 1-0 لبروج.
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