عاجل.. كلوب بروج يفاجئ الريال ويتقدم بهدف مبكر (فيديو)





وجاء هدف بروج في الدقيقة 11 لتصبح النتيجة 1-0 لبروج.

نجح إمانويل بونافنتور لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بشباك ريال مدريد، في اللقاء الذي يقام حاليا بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.