ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع ميلان

يخطط نادي برشلونة الاسباني للتعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع "سوسو" مهاجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليكون بديلا للاعب ايسكو والذي تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يسعي لضم سوسو في صفقة تبادلية مع ميلان ينتقل بموجبها ايسكو لصفوف الفريق الإيطالي في يناير القادم.





ويحاول نادي ريال مدريد استغلال النتائج السيئة لفريق ايه سي ميلان في الفترة الأخيرة، ورغبة بعض لاعبيه الرحيل خلال الميركاتو القادم للتعاقد مع سوسو في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الملكي



