ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع ميلان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:06 م
Advertisements
ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع ميلان
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
يخطط نادي برشلونة الاسباني للتعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع "سوسو" مهاجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليكون بديلا للاعب ايسكو والذي تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يسعي لضم سوسو في صفقة تبادلية مع ميلان ينتقل بموجبها ايسكو لصفوف الفريق الإيطالي في يناير القادم.

ويحاول نادي ريال مدريد استغلال النتائج السيئة لفريق ايه سي ميلان في الفترة الأخيرة، ورغبة بعض لاعبيه الرحيل خلال الميركاتو القادم للتعاقد مع سوسو في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الملكي

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
0
x
18:55
1
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
1
x
18:55
1
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
1
x
17:30
4
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
0
x
19:10
0
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
0
الجونة

DMCA.com Protection Status