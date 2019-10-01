لجنة تمويل المشروعات تبحث إنشاء ١٩ عقار سكني بدمياط



قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة كفر سعد للوقوف على الجهود المبذولة والأنشطة المنفذة داخل الوحدة، برفقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.



استهلت المحافظ جولتها بالتعرف على المجهودات اليومية للوحدة المحلية في مجالات النظافة ورفع القمامة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أبدت استيائها من تدني مستوى النظافة بالمدينة، موجهة تعليمات شديدة اللهجة لرئيس مركز ومدينة كفر سعد ونائبه بتكثيف حملات رفع القمامة بالشوارع والإرتقاء بالمستوى الحضاري بالمنطقة وكذا زياده تحصيل المتأخرات من القمامة.



وواصلت المحافظ جولتها بالمرور على إدارات الوحدة المختلفة، فقد وجهت القائمين على الإدارة الهندسية بضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة بكافة أنواعها سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو تعديات بالبناء، وذلك عن طريق ملاحقة المخالفين وإزالة التعديات في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



أما عن أداء العمل داخل إدارة خدمة المواطنين، فقد وجهت المحافظ بسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين، وتلافي كافة المعوقات داخل الإدارة، مؤكدة على ضرورة إنتظام بحث الشكاوى والمطالب الخاصة بالمواطنين وإيجاد حلول لها في اسرع وقت، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



انعقد اليوم الثلاثاء، إجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بديوان عام محافظة دمياط، حيث تقرر البدء في إجراءات بناء عمارتين بعزبة البرج إحداهما اقتصادية والأخرى أولى بالرعاية، وكذا تقرر بناء عمارة سكنية بأم العلا بفارسكور.كما تم مناقشة إمكانية طرح 19 وحدة سكنية للايجار بالمزاد العلني بمدينة دمياط ومساكن شطا والسلخانة وميت أبو غالب والركاببة، وفي هذا الأمر وافقت اللجنة على البدء في إجراءات الطرح.وفي سياق متصل، وجهت المحافظ تعليماتها بضرورة عمل حصر شامل لكافة العمارات السكنية التابعة لإسكان المحافظة وتحديد ما إذا كانت إقتصادية أم أولى بالرعاية، وكذا تحديد كافة الوحدات الخالية للبدء في إجراءات تسكينها للمواطنين الأولى بالرعاية.عقد الاجتماع بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومديرى إدارة الميزانية والتخطيط والشئون القانونية والتخطيط العمرانى والاملاك ورؤساء الوحدات المحلية والمراكز.