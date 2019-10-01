جلسة خاصة من ميتشو وتصعيد 4 ناشئين في مران الزمالك



ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.



ويعود اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من غدًا الأربعاء.



وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد ثلاثة لاعبين من فريق ناشئي النادي مواليد ٢٠٠١.. وهم المهاجمان اسامة فيصل وحسام اشرف والظهير الايمن احمد عيد.



كما تم تصعيد حسين فيصل لاعب فريق زمالك ٩٩ والذي يلعب بمركز الجناح وصانع اللعب.



ويؤدي رباعي ناشئي الزمالك التدريبات مع الفريق والتي تقام علي ملعب النادي.



ويعد هؤلاء اللاعبون ضمن مجموعة ناشئين مميزين بالقطاع، كما انهم ضمن منتخب مصر للاعمار السنية الخاصة بهم.



واجتمع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع لاعبيه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم.



حيث طالب ميتشو اللاعبين، بضرورة التركيز الشديد وغلق الصفحة الافريقية تماما والتركيز في لقاء المقاصة المقبل بالدوري.



كما حث المدرب الصربي الجميع علي بذل اقصي جهد لديهم والعمل علي تحقيق المكسب ومواصلة مشوار الانتصارات بالدوري.



ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.



منح الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك راحة لأوباما لاعب الفريق من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة.