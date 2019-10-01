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شووت NOW بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر رابط ماتش MATCH REAL يلا شوت PLUS رابط الريال LIVE NOW

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:13 م
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شووت NOW بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر رابط ماتش MATCH REAL يلا شوت PLUS رابط الريال LIVE NOW
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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وكلوب بروج يلا شوت بدون تقطيع kora star الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات مشاهدة مباراة ريال مدريد وبروج بث مباشر كورة ستار، تنقل قناة بي إن سبورتس اليوم بتعليق المصري علي محمد علي الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مباراة الريال بث مباشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويهدف الريال لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة أمام الخصم البلجيكي في مواجهة الليلة.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج Real Madrid vs Club Brugge بث مباشر مساء اليوم 1 من اكتوبر فى بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقى كلا من الفريقين على ارض ملعب سانتياغو برنابيو فى منافسات بطولة دورى الابطال كورة لايف اون لاين فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

مشاهدة مباراة ريال مدريد مع كلوب بروج فى بث مباشر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة السابعة الا خمس دقائق مساء بالتوقيت المصرى بما يوافق الساعة الثامنة الا خمس دقائق مساء بالتوقيت السعودى.


بطولة دوري أبطال أوروبا
مباراة ريال مدريد مع كلوب بروج
Real Madrid vs Club Brugge
توقيت 18:55 فى القاهرة
توقيت 19:55 فى السعودية

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ريال مدريد - إسبانيا
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18:55
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كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
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18:55
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شاختار دونيتسك - أوكرانيا
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أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
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باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
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21:00
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دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
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21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
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أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
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باريس سان جيرمان - فرنسا
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