جوميز يصالح جماهير الزعيم ويسجل هدف التعادل للهلال في شباك السد (فيديو)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:07 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
نجح الفرنسي جوميز، مهاجم فريق الهلال السعودي، في تصحيح خطأه وتسجيل هدف التعادل لفريقه، في شباك السد القطري باللقاء الذي يقام حاليا بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان جوميز قد سجل هدف السد الأول بالخطأ في مرماه.
Advertisements
- السد القطري يقهر استقلال طهران ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
- عاجل.. جوميز يسجل هدف التعادل للهلال في شباك أهلي جدة (فيديو)
- جوميز يعادل النتيجة للهلال أمام الأهلي (فيديو)
- عاجل.. جوميز يدرك التعادل مرة أخري للهلال أمام الأهلي (فيديو)
- دوري أبطال آسيا.. السد القطري يتأهل إلى الدور نصف النهائي بتغلبه على النصر
- بعد تألقه في الكلاسيكو.. الدوسري "لاعب الإسبوع" في دوري أبطال آسيا
- موعد مباراة الهلال والسد اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر beIN SPORTS
- يلا شوت match Hilal مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر beIN live كورة لايف PLUS رابط ماتش الهلال جودة متعددة now
- عاجل.. التشكيل الرسمي للهلال السعودي أمام السد
- عاجل.. جوميز يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح السد أفضلية على الهلال 1-0 (فيديو)
المزيد عن: دوري أبطال آسيا جوميز الهلال والسدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر