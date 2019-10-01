جوميز يصالح جماهير الزعيم ويسجل هدف التعادل للهلال في شباك السد (فيديو)





وكان جوميز قد سجل هدف السد الأول بالخطأ في مرماه.

نجح الفرنسي جوميز، مهاجم فريق الهلال السعودي، في تصحيح خطأه وتسجيل هدف التعادل لفريقه، في شباك السد القطري باللقاء الذي يقام حاليا بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.