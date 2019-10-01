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رسميًا.. الأهلي يُعلن الزي الاحتياطي للموسم الجديد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:09 م
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رسميًا.. الأهلي يُعلن الزي الاحتياطي للموسم الجديد
الأهلي
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علي نبوي
 
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أعلن النادي الأهلي رسميًا عن الزي الاحتياطي لفريق الكرة والذي سيرتديه في مباريات الموسم الجديد 2019-2020.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي :"االأهلى وامبرو راجعين بعد ٤٠ سنة، دعونا نرفع الستار عن قميص الأهلى الإحتياطى لموسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠".


وكان الأهلي قد ظهر بمقيص الفريق الجديد في مباراة الفريق الماضية أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتي حقق فيها الفز برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف نظيف للاعبه رمضان صبجي.
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